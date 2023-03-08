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經典賽／官網選各國最佳球員 中華隊林立關注度勝過張育成

中央社／ 洛杉磯7日專電
MLB官網今天選出各隊最佳球員。台灣隊二壘手林立(右)獲選，關注度勝過擁有大聯盟經驗的張育成(左)。 中央社
MLB官網今天選出各隊最佳球員。台灣隊二壘手林立(右)獲選，關注度勝過擁有大聯盟經驗的張育成(左)。 中央社

世界棒球經典賽（WBC）開打前，主辦單位美國職棒MLB官網今天選出各隊最佳球員。台灣隊二壘手林立獲選，關注度勝過擁有大聯盟經驗的張育成

經典賽在台灣時間8日開打，大聯盟官網今天評比預賽20隊最佳球員，介紹這20名看板人物扮演關鍵角色，表現攸關各隊能否打進在美國邁阿密舉行的四強賽。

報導搭配的合成照片裡，林立身穿國家隊83號球衣，與代表日本的大谷翔平、美國的楚奧特（MikeTrout）、波多黎各的林多（Francisco Lindor）、委內瑞拉的亞古納（Ronald Acuna Jr.）等身價億萬的大聯盟球星並列。

報導指出，儘管台灣隊陣中最亮眼的大聯盟球員是張育成，但效力樂天桃猿隊的二壘手林立在這次賽會中的表現值得關注。

報導列出林立去年在台灣的中華職棒（CPBL）繳出打擊率0.335、上壘率0.391、長打率0.517的成績，拿下聯盟打擊王、年度最有價值球員（MVP）。

林立去年敲出14支全壘打，與味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠並列全壘打榜第一，但因出賽數較多，相比之下全壘打王獎項頒給吉力吉撈。

報導引述關注中華職棒的英文網站CPBLStats.com一名作者指出，林立最著名的能力是強勁擊球，擁有把球打穿外野手防線的長打實力。

與台灣隊同在A組的其他4隊，官網報導分別選出巴拿馬外野手拉莫斯（Jose Ramos）、荷蘭游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、義大利一壘手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）、古巴外野手羅伯特（LuisRobert）。

台灣隊的首戰對手巴拿馬外野手拉莫斯是道奇的潛力新秀，擁有長程火力，去年在小聯盟敲出25支全壘打，在資格賽敲出2支特大號全壘打，是巴拿馬隊自2009年之後闊別14年重返經典賽的大功臣。

荷蘭隊游擊手波賈茲外號X-Man，這個冬天剛簽下11年2.8億美元（約新台幣86億元）合約，離開效力多年的波士頓紅襪，轉戰聖地牙哥教士。官網評波賈茲不僅擁有絕佳的球棒控制力，而且暗藏長打火力。

這次經典賽是古巴隊史第一次開放大聯盟球星出賽，外號「黑豹」的外野手羅伯特，被評為擁有打擊、力量、跑速、守備與傳球等五大頂級能力，與同樣來自芝加哥白襪的隊友蒙卡達（Yoan Moncada）成為陣中兩大主力打者。

義大利隊一壘手帕斯昆汀諾效力堪薩斯皇家隊，去年在大聯盟的新人球季敲出10支全壘打。皇家隊高層、大聯盟名人堂球星布瑞特（George Brett）賜給他一個外號「義大利惡夢」，可見帕斯昆汀諾實力被看好。

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