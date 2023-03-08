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經典賽／雞瑟瑟發抖！洪孟楷發祭品文：中華隊每贏1場就發50份雞排 最多發300份

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊今晚將迎戰巴拿馬。記者蘇志畬／攝影
中華隊今晚將迎戰巴拿馬。記者蘇志畬／攝影

世界棒球經典賽A組賽事今天（8日）登場，晚間7點將由巴拿馬出戰中華隊。國民黨立委洪孟楷昨（7日）在臉書發布「祭品文」，表示只要預賽中華隊贏一場就發50份雞排，若能挺進8強再加發100份，希望最終能如願發出300份雞排。

洪孟楷發文表示，自己身為30年棒球迷，決定拋磚引玉：「只要中華隊贏一場比賽，就發50份雞排，能夠晉級東京再加碼100份！」他也替中華隊加油，希望A組預賽的結果能讓他順利發出300份雞排。

不過，消息被轉載至PTT，不少鄉民吐槽50份實在太少：「50份是請立院同事吧」、「立委才50份…」、「確定不是少打一個0嗎」。

2023 WBC 世界棒球經典賽 A組預賽 中華隊賽程

3月8日（三）19:00 巴拿馬 VS. 中華隊

3月10日（五）19:00 義大利 VS. 中華隊

3月11日（六）19:00 荷蘭 VS. 中華隊

3月12日（日）12:00 中華隊 VS. 古巴

地點：台中洲際棒球場

電視轉播

東森電視、愛爾達電視

網路直播

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經典賽 WBC中華隊

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