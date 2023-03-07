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經典賽／李維拉棒球訓練營 3名人堂球星齊聚

中央社／ 台中7日電
「台灣運彩公益棒球訓練營」今日在台中洲際棒球場登場，邀請MLB名人堂球星李維拉化身教練，親授40位小選手棒球技巧。圖／台中市政府提供
「台灣運彩公益棒球訓練營」今日在台中洲際棒球場登場，邀請MLB名人堂球星李維拉化身教練，親授40位小選手棒球技巧。圖／台中市政府提供

生涯有652次救援成功的MLB退役球星李維拉，明天將為世界棒球經典賽台灣隊對戰巴拿馬隊開球，李維拉今天與荷蘭隊投手教練布萊勒文、義大利隊總教練皮耶薩一起受訪，3個名人堂球星齊聚。

名人堂球星、前美職紐約洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）今天早上在台北南港中國信託金融園區參加「李維拉名人分享會」。分享會結束後，李維拉前往台中參加「李維拉棒球訓練營」，三光國中棒球隊20名球員參與活動。

有機會能與偶像近距離互動傳接球，三光國中球員們直呼「太開心了！」李維拉勉勵小球員，夢想要靠自己爭取，努力訓練、學習一切技能，竭盡所能做好每件事，未來若不能打球，也不會後悔，這番話讓三光國中選手們受益良多。

李維拉今天也與其他名人堂球星齊聚，與荷蘭隊投手教練布萊勒文（Bert Blyleven）、義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）一起進行媒體見面會。

李維拉還記得當時前洋基隊友王建民因跑壘受傷，「深深讓我覺得投手不應該跑壘。」對於這次經典賽，李維拉說：「巴拿馬出生的我，當然支持巴拿馬拿到冠軍，但這次我代表棒球大使，看到這麼多國家能夠投入棒球，是最棒的事情。」

對於台灣的印象，布萊勒文則表示，「我對台灣印象是人們很友善，我們也獲得一流款待，我代表荷蘭球員感謝台灣主辦這次比賽，但很抱歉，我們球場上不會讓步的。」

皮耶薩在1993年曾跟著道奇隊來台灣打比賽，他談到，台灣棒球實力很深厚，這次台灣隊選手有很好的基本功，「或許不像其他國家選手有名，但他們很有競爭力，也高興看到棒球運動在台灣發展，期待經典賽激烈的競爭。」

經典賽預賽A組在台灣的台中洲際棒球場進行，明天將點燃戰火，地主台灣隊的對手有巴拿馬隊、義大利隊、荷蘭隊、古巴隊。

經典賽 WBC風雲 李維拉

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