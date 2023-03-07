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經典賽／星光閃耀 紅雀隊亞瑞納多盼媲美世足賽風靡全球地位

中央社／ 鳯凰城7日綜合外電報導
紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。 路透社
紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。 路透社

美國職棒大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊3壘手、10屆金手套得主亞瑞納多希望，世界棒球經典賽能發展成如同世界盃足球賽一樣的全球性賽事，至少能接近那樣的地位。

美聯社報導，亞瑞納多（Nolan Arenado）在今年第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開幕前說，「我感到本屆比賽的宣傳力道超過2017年，有比較多的人願意投入。我知道這不同於世足賽，但看看世足賽以及代表各國參賽的球員有多榮耀…我不知道棒球經典賽是不是真能取得相同地位，但希望至少能接近那種地位」。

世界經典賽是最重要的棒球國際錦標賽，本屆賽事明天將在台灣台中開打，A組台灣隊將出戰巴拿馬隊，荷蘭將對上古巴，同組另一隊是義大利。

參賽隊伍已增加到20個，B組9日在日本東京開打，澳洲、中國、捷克、日本和韓國5隊爭奪晉級8強複賽門票。C組11日在亞利桑那州鳯凰城（Phoenix）開戰，共有衛冕的美國以及加拿大、哥倫比亞、墨西哥和英國5隊。

D組也是11日開打，地點在佛羅里達州邁阿密（Miami），有多明尼加、以色列、尼加拉瓜、波多黎各和委內瑞拉5隊爭雄。

擔任美國隊隊長的洛杉磯天使隊外野手、3度拿下美聯MVP的棒球金童楚勞特（Mike Trout）說，「我在上屆經典賽對於是否接受徵召有點猶豫不決，後來決定不加入國家隊，再後來我看了比賽，又有點後悔沒加入。」

洛杉磯道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）、日本「二刀流」大谷翔平以及委內瑞拉的卡布瑞拉（Miguel Cabrera）和阿圖維（Jose Altuve）都是本屆經典賽各國代表隊的美國大聯盟MVP得主，有63人參加過大聯盟全明星賽。

預賽4組各取前2名晉級8強淘汰賽，將分別於本月15日和16日在東京、17日和18日在邁阿密上場。4強賽19日和20日在邁阿密對戰，決賽21日在邁阿密馬林魚棒球場（Marlins Park）上演。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示：「雖然不是每一位，但有許多球員十分重視披上自己國家的戰袍。我認為，本屆經典賽的改變在於，大聯盟球團對於讓球員代表各國出賽的抗拒力減少了，而這一大部分應歸功於各國隊職員的專業，而且經典賽籌備人員也能配合，有助於使球員進入備戰狀態。」

經典賽 WBC風雲

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