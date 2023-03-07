經典賽／哥倫比亞傳壞消息！王牌投手昆塔納因傷確定退賽
經典賽即將開打，哥倫比亞隊卻傳出壞消息，效力大都會隊的左投昆塔納（Jose Quintana）不幸受傷，確定無緣本屆經典賽。
哥倫比亞本屆與美國、墨西哥、加拿大及英國同屬C組，由於美國及墨西哥實力強大，加拿大也不是省油的燈，哥倫比亞出線的機會相當低。沒想到昆塔納卻在經典賽前最後一次春訓登板受傷，球團表示昆塔納的傷勢為肋骨疲勞性骨折，目前正準備接受進一步診斷，無法確定何時回歸。
現年34歲的昆塔納參加過2017年經典賽，對陣該屆冠軍美國隊，先發5.2局僅失1分。他先前受訪時再次強調加入國家隊是很大的榮譽，因此他的退賽引發許多球迷婉惜。
昆塔納去年先後效力海盜、紅雀，總共先發32場，主投165.2局，防禦率僅2.93。如此優異的表現，讓他原先被視為哥倫比亞隊王牌投手。
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