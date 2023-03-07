經典賽 ／應援中華隊 中市餐飲飯店祭優惠

2023年世界棒球經典賽（WBC）明天起在台中開打，台中市各商圈、夜市及公有市場都懸掛宣傳布條、加油看板，餐飲及飯店業者也祭出優惠，共同應援為台灣隊加油。

2023年世界棒球經典賽（WBC）睽違10年重返台中舉辦，將於8日至12日在台中洲際棒球場開打。這場賽事成為台中市的盛會，台中市政府整合全市23大商圈、11大夜市及42處公有市場懸掛宣傳布條、跑馬燈及加油看板，共同應援為台灣隊加油。

台中市政府預估經典賽期間將有10萬人潮湧入，民間業者也熱烈響應，祭出優惠方案，位於台中七期的「溫十八」溫體牛火鍋今天宣布，只要路過出示球賽票根或著球衣者，就可以兌換東海大學生產的手工牛奶冰棒1枝「吃冰棒、挺強棒」。

溫十八總經理蕭淑惠接受媒體聯訪表示，台灣隊選手張育成日前也曾前來品嚐，還留下1顆簽名球，為了力挺台灣隊，7日到21日期間只要在溫十八臉書留言區預測經典賽冠軍隊，就可參加抽獎，22日中午抽出「雙人海陸套餐」1份，此外，憑票根、穿球衣或入場證明進來消費就可兌換手打牛肉丸1份。

日月千禧酒店於8日到12日期間，憑票根、工作證住房也有優惠，平均下殺3.6折到4.4折。

民眾於31日前持票根到「築間餐飲集團」旗下的築間幸福鍋物、燒肉Smile台中地區門店用餐，即贈9選1菜品；至有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題台中地區門店用餐，享免費升級火烤兩吃。