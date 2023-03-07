經典賽／有眼不識多明尼加領隊 J-Rod：參賽是兒時夢想

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），即將代表多明尼加出戰經典賽，他日前受訪時談到參賽的心情，透露球隊領隊克魯茲（Nelson Cruz）邀請他入隊時，感覺到「夢想成真」。

羅德里奎茲去年才展開大聯盟生涯，馬上成為水手看板球星，並奪下美聯新人王。他日前受訪時也談到入選經典賽的心情，「我從小就是經典賽的忠實觀眾，參賽是我的兒時夢想，整個國家都在背後支持我們，如今這個夢想成真了。」

羅德里奎茲透露他一開始不知道克魯茲是領隊，「當時克魯茲邀請我出賽。我和他說我想打，但我不知道自己是否會入選，他卻說他會讓我打。」羅德里奎茲表示，後來才知道這是克魯茲的正式邀請，自己已進入參賽球員名單。

42歲老將克魯茲是多明尼加隊球員兼領隊。 美聯社

談到本屆賽事的展望，羅德里奎茲說，「4年才有1次，我們必須做好所有準備，球員們的熱情能凝聚一切，為了國家而戰。」

本屆多明尼加和波多黎各、委內瑞拉、以色列、尼加拉瓜同屬D組，他們將在台灣時間本周六晚上7點，在美國邁阿密迎戰委內瑞拉。