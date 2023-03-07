經典賽／開打倒數 養「足」千日 LA NEW為中華隊帥氣加持！

2023世界棒球經典賽倒數中，中華隊小組預賽8日將在台中洲際棒球開打！2月以來中華隊持續在熱身賽創下佳績，展現超強競爭氣勢，全台灣球迷無不加入應援行列，LA NEW作為台灣棒球長期的支持者，也特地為本次中華隊出賽準備了客製化量身打造的經典紳士鞋為球隊帥氣加持，力挺國家隊再創經典高峰！

面對緊鑼密鼓備戰賽事，球員身體狀態的維持更是應戰的關鍵，而棒球是仰賴全身身體肌肉協調性與穩定度的棒球賽事，快而有力的肌肉協調與支援是關鍵，所有跑、蹲、跳的攻與守動作都牽涉了球員足部的狀態，中華隊首度分享除了一般體能訓練之外，球員平日的護足觀念，從分享中看得出中華代表隊高度自律態度，果然「養足」千日，用於一時，積蓄的能量必能於經典賽中展現最佳狀態！

球員曝日常也要做「足」防護！LA NEW分享3大養足觀

中華隊在面對高強度備賽期間，需要隨時關注身體的穩定性，球員平時的自我照護，更是高度影響著場上表現，更甚是影響到長遠的職涯發展。棒球員除了常見的肩膀、手肘、腰部受傷問題，其實下肢也可

能因滑壘、翻轉、踩踏等動作產生扭傷及發炎，而指甲修剪及選鞋不正確，也易產生指甲倒插、過度摩擦等大小足部問題。LA NEW作為足健康專家，特別整理3大棒球運動的養足觀念，並邀請中華隊選手及教練，以運動員經驗分享護足方式，除了要正確建立肌肉恢復力、建立養足習慣，面對特殊足部問題更建議打造客製化鞋款，以「養足」千日前進世界殿堂！

經典賽足部高強度操練 賽後舒壓建立肌肉恢復力

圖2-2：LA_NEW特別整理3大棒球運動的養足觀念，總教練林岳平以運動員經驗分享護足方式

LA_NEW特別整理3大棒球運動的養足觀念，總教練林岳平以運動員經驗分享護足方式。

棒球賽事平均3至4小時、經典賽分組賽程5天內要打4場硬仗，更面臨24小時內要與荷蘭、古巴對戰的挑戰，對球員身體肌力及心理耐力都是考驗。尤其賽事中高度仰賴下肢肌肉，高強度收縮及快速爆發力啟動，都易造成肌肉高度緊繃及疲勞，因此下場後的下肢的放鬆及舒緩就成了關鍵足下功夫，許多球員也分享賽後會固定請防護員進行下肢及足部的按摩舒緩，使用筋膜球按壓腳底、泡冰水的方式緩解。有效的按摩、肌肉放鬆可以減緩肌肉發炎及痠痛，讓中華隊球員建立肌肉恢復力，在每一場關鍵賽事展現絕佳狀態。

日常養足好習慣 球員自律打造好腳力

而針對球員的日常生活，選手也分享養足還是回歸日常的習慣建立，棒球訓練的高強度，免不了指甲翻轉、倒插、腳底板緊繃、使用過度等問題。年輕投手曾峻岳分享：「為避免足部撞擊，平常不會穿露腳趾的鞋、也會選擇適合的鞋墊降低足部壓力。」打擊好手林立也分享：「過往曾經歷鞋子不適合，導致拇指外翻的狀況，因此現在會更小心謹慎的選鞋及保養足部」。總教練林岳平也分享：「投手的腳趾大拇指會快速翻轉，所以指甲通常都會剪得很短，可以降低腳趾倒插機會，以避免受傷」，從球員的私下分享中，不難看出球員對日常養足好習慣下足功夫，展現專業選手的高度自律及對足健康的重視。作為

足健康專家的LA NEW，也分享足部健康是民眾身體健康基石，若忽視足部不舒服的警訊，長期下來恐造成更嚴重疾病，LA NEW勉勵民眾如運動員般的重視足部健康，建立養足好習慣，自律打造好腳力。

適足選鞋！解放足部壓力，避免運動傷害

一般人一生平均走超過 115,000 英里，相當於繞著地球走4圈多，更不用說以專業運動員的角度去計算步數，而球員足部幾乎因應長期訓練與賽事都悶在球鞋裡，更易造成高強度的摩擦及碰撞，足部肌肉與骨骼需要在合適的足履環境下避免職業運動傷害，中華隊總教練林岳平也分享：「野手足步內側快速跑動、投手投球足部急煞車，都容易產生摩擦及厚繭」，顯見運動員挑選適合的鞋型，以降低摩擦或壓迫更為重要。LA NEW作為足健康專家並持續推廣「先量腳，再選鞋」的護足養足的觀念，唯有完整量足步驟，才能了解最適合個人需求的鞋款，助力球員在場上創造佳績！

LA NEW客製經典紳士鞋 帥氣應援挺中華

LA_NEW特別為中華隊準備人腳一雙客製經典紳士鞋，期許為中華隊帥氣加持外，量身打造的紳士鞋，也能讓球員在正式場合上有護足的絕佳選擇！

LA_NEW特別為中華隊準備人腳一雙客製經典紳士鞋，期許為中華隊帥氣加持外，量身打造的紳士鞋，也能讓球員在正式場合上有護足的絕佳選擇！

經典賽集訓及熱身賽中華隊皆展現挺進決賽的企圖心，LA NEW特別為中華隊，準備客製化經典紳士鞋，以最新科技足測技術3D Lite儀器將每位球員足長、足寬、足圍、足形、足壓一次精準完整蒐集，球員在緊繃的訓練行程之餘，試穿量腳展現靦腆又帥氣的另一面，也在養腳習慣上，有非常實用趣味的分享。LA NEW做為長期支持台灣棒球隊的足健康照護品牌，此次非常開心及興奮，能結合自身專業為球員送上這份特別禮物，期許為中華隊的帥氣加持外，量身打造的紳士鞋，讓球員護足又有型！

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