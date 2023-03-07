經典賽／親眼目睹台式應援就愛上 美記者：等不及看比賽了
大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）擔任本屆A組賽事官方主播，他日前曾撰文介紹台灣棒球文化，並盛讚台灣是「美麗的島嶼」，近日他抵達台灣，親眼目睹後，就愛上台式應援。
摩納根先前分享一張500元紙鈔的照片，在貼文寫下「台灣有多瘋棒球？他們把它印在鈔票上。」引發熱議。
近日經典賽熱身賽展開，除了球員外，應援團和啦啦隊也加緊腳步練習，期望能盡快調整到最佳狀態。摩納根也親眼見證並寫道，「很喜歡台灣球迷看比賽時，一邊歡呼一邊跳舞的樣子。」
摩納根也指出，「即使這場比賽只是熱身賽，觀眾也不多，但加油氣氛仍非常熱烈，已經等不及要看正式比賽了！」
Constant party atmosphere here at Intercontinental for Chinese Taipei. Not even a real game or huge crowd. Cannot wait for later this week pic.twitter.com/MwLT9KEb8w— Matt Monagan (@MattMonagan) 2023年3月6日
本屆A組賽事將在台中洲際棒球場展開，地主中華隊將和古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬爭奪2張8強門票，明日晚上7點中華隊將迎戰巴拿馬。
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