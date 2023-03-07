經典賽／沒有兇大哥啦！張育成解密對話笑稱「打不贏」

張進德、張育成兄弟檔昨天在打擊區的交鋒吸引球迷關注視線，球迷好奇兄弟到底為何而吵，張育成今天透過社群網站揭曉答案，澄清兩人並未爭吵，也沒有要打架，笑稱「打不贏」。

中華隊昨天在官辦熱身賽對上富邦悍將隊，張進德擔任悍將先發捕手，與披上中華隊球衣的張育成同場交鋒，張育成4打席3度上壘，包括1支全壘打、1支二壘打、1次保送，唯一出局是在第3局的三振。

當時張育成在兩出局時站上打擊區，一開始還與大哥有說有笑，下一球揮空吞下三振就明顯有氣，還將頭盔摔到地上。

張育成賽後解釋摔頭盔的動作，「是想把自己打醒，那個打席太急躁，打到壞球，一顆很壞的、不應該打的球，所以有情緒在。」

然而照片中氣噗噗的模樣，仍然引起球迷熱議，張育成今天在臉書寫道，當時自己是問：「哥，剛剛那顆是卡特嗎？」他表示，「怎麼可能兇我哥，是在氣自己揮了一顆不該揮的球！」

張育成進一步表示，「照片的我看起來也太兇了吧！沒事沒事絕對沒有要打架，也打不贏哥哥。」