經典賽／荷蘭熱身賽輸球不驚奇 10年前被大學生打爆仍進四強
世界棒球經典賽明天開打，荷蘭隊昨天在官辦熱身賽以2：4不敵台鋼雄鷹，加上先前以1：2輸給富邦悍將，讓不少球迷感到驚訝。其實荷蘭過往在熱身賽也有表現不佳的紀錄，但正賽都能打出好成績。
以2013年經典賽熱身賽為例，當時荷蘭5：10不敵台灣體大，結果正式比賽荷蘭一路殺進四強。2017年荷蘭在熱身賽以2：4輸給韓職二軍尚武隊，結果正式比賽5：0完封南韓，最後同樣晉級四強。
除了荷蘭外，日本上屆也在熱身賽不敵日職阪神虎，美國對上大聯盟球隊則吞下0勝2敗，不過最後美國奪冠，日本也打進四強，從結果來看，熱身賽的成績僅供參考。
目前A組強敵荷蘭、古巴熱身賽表現都不如預期，中華隊則是從2月中以來，已取得熱身賽10連勝，究竟能否突破小組賽，本周就能見真章。
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