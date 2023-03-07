經典賽／李維拉讚前隊友王建民很優秀 惜受傷後生涯就不同

生涯擁有652次救援成功的MLB最強守護神李維拉今天在台灣舉辦個人分享會，他提到當年在洋基的隊友王建民，盛讚他是很優秀的選手，只可惜因為受傷後生涯就不一樣了。

李維拉（Mariano Rivera）今天在個人分享會上，不斷強調球員懷抱夢想、勇於追夢的重要性。他話鋒一轉也提到當年在紐約洋基的隊友王建民。李維拉和王建民曾在2001到2009年是紐約洋基的隊友。

李維拉說：「王建民對於比賽和勝利有著相當程度的渴望，他一直想要成為一個很棒的球員，他有目標有夢想，最後他成就並且完成了心中原本有的夢想。」

李維拉說，棒球本來就是一個團隊運動，紐約洋基是一個很棒的團隊，王建民在小聯盟的時候，球團就注意到他，也讓王建民變成了很棒的球員，但真的很可惜，偏偏他就在那一次跑壘受傷後，生涯就變成了不一樣的狀態了。

李維拉也笑說：「上一次和王建民見面已經是2011年的事情了，之前當隊友時常聽他說台灣的美好，雖然才來台灣幾天，但感覺到這裡的人很棒，如果下次還有機會來台灣的話，希望花更多時間在年輕球員身上。」