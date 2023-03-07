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經典賽／大谷翔平球棒裂開仍轟出牆 山川穗高：不想打棒球了

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(右2)用怪力敲出全壘打，讓隊友也傻眼。 美聯社
大谷翔平(右2)用怪力敲出全壘打，讓隊友也傻眼。 美聯社

世界棒球經典賽即將開打，日籍球星大谷翔平昨天在官辦熱身賽，敲出雙響砲，進帳6分打點，幫助日本隊以8比1擊敗日職阪神虎隊。大谷翔平的第一發跪地全壘打已經夠驚人，沒想到他的隊友透露，擊出第二轟當下球棒已裂開。

大谷翔平在第3局跪地擊出三分砲，震驚全場球迷。第5局大谷翔平再轟出三分砲，他拿著球棒回休息室時，隊友近藤健介發現大谷的球棒已經裂開，感到相當訝異，另外一位隊友山川穗高則是一臉苦笑。

大谷翔平賽後受訪表示：「由於時差關係，身體狀況還未達100%。」他也坦言，第二發純粹是用力量把球轟出去。

山川穗高賽後受訪時也談到大谷的怪力，他開玩笑表示，「真的不想打棒球了，我們不像在打一樣的比賽」、「第一轟根本是開玩笑吧！第二轟球棒還裂開」。

挨轟的阪神投手富田蓮也表示，「當下感覺到球棒有斷裂，原以為是平凡的高飛球，沒想到被大谷的力量帶出去。」

經典賽 WBC風雲 大谷翔平

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