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經典賽／正賽8日開打 中市府提供逾千免費無線上網熱點

中央社／ 台中7日電
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日起在台中洲際棒球場開打，台中市數位治理局長林谷隆7日展示已在市府官網建置網站專區，並布建上千個免費無線上網熱點，方便民眾關注賽事。 中央社
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日起在台中洲際棒球場開打，台中市數位治理局長林谷隆7日展示已在市府官網建置網站專區，並布建上千個免費無線上網熱點，方便民眾關注賽事。 中央社

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽明天起在台中洲際棒球場開打，台中市政府數位治理局在市府官網建置網站專區，布建上千個免費無線上網熱點，方便國內、外旅客關注賽事。

數位局今天發布新聞稿表示，在市府官網建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，結合市府布建超過1100個iTaichung免費無線上網熱點，方便旅客到台中可連結免費網路。

數位局長林谷隆表示，為讓旅客到台中觀賽時快速掌握WBC賽程及資訊，數位局整合市府各局處推出WBC專區網頁，民眾可隨時利用iTaichung免費無線上網熱點進專區。

林谷隆說，無線網路熱點位置包含洽公場所、大眾運輸節點（如台中火車站周邊、高鐵烏日站及公路客運轉運站等）和熱門觀光旅遊景點，洲際棒球場周圍也提供WiFi熱點服務。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

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