經典賽／ESPN最新戰力榜分四等級 中華隊第11在最弱分組
世界棒球經典賽明天開打，美媒《ESPN》也發布最新戰力榜，多明尼加仍排第1，美國第2，日本第3，中華隊第11。
《ESPN》將20隊分成4個等級，「奪冠熱門」、「具競爭力」、「很難理解」、「快樂參賽」。其中古巴和荷蘭都被視為具競爭力，中華隊、義大利為很難理解，巴拿馬則是快樂參賽。
該文介紹中華隊長年在世界青少棒等級大賽取得優異成績，國內也擁有職業聯賽，另外還曾拿下2019年亞錦賽冠軍。該文指出，「中華隊擁有預賽A組的主場優勢，『這是最開放（也是最弱）的一組』主場優勢也許能幫中華隊賽史第二度晉級複賽。」
該文也點出三名重要球員，張育成是唯一來自台灣的大聯盟球員，林立是中職MVP兼三冠王，吉力吉撈‧鞏冠是中職全壘打王，曾效力過守護者隊3A。
文末提到有趣的事實，「中職一季120場，分成上下半季。若MLB想讓賽季後半段更有趣，減少擺爛球隊並重新規劃季後賽，這賽制值得深思。」
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