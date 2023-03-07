快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／不是天使隊強投！ 巴拿馬推右投梅西亞先發戰中華

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西亞。 歐新社
梅西亞。 歐新社

第5屆WBC經典賽明天開打，中華隊首戰將面對巴拿馬，根據《ETtoday》報導，對方預計推出具大聯盟資歷的右投梅西亞（Humberto Mejia）登板先發，梅西亞去年在墨西哥聯盟打球，今年初則和大都會隊簽下小聯盟合約，重返美職體系。

梅西亞身高193公分、體重110公斤，曾在2020、21年上過大聯盟，出賽8場都是先發，戰績0勝5敗、防禦率6.68。據《Baseball Savant》顯示，梅西亞2021年四縫線直球使用比例為42.3%，均速92英里（約148公里），伸卡球20.9%、滑球17.3%，變速球15.9%，曲球3.6%。

梅西亞去年季初效力響尾蛇3A，出賽9場都是後援，防禦率9.60。隨後轉戰墨聯出賽11場全是先發，防禦率5.61，略低於聯盟平均防禦率6.06。墨聯結束後，梅西亞加入多明尼加冬季聯盟，出賽10場都是先發，防禦率2.15，低於聯盟平均防禦率3.05，表現相當出色。

去年經典賽資格賽梅西亞也有代表巴拿馬出賽，面對阿根廷主投4局0失分拿下勝投，飆出5K，0保送，只被敲2安，巴拿馬最終也取得會內賽資格。

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

經典賽／不是天使隊強投！ 巴拿馬推右投梅西亞先發戰中華

第5屆WBC經典賽明天開打，中華隊首戰將面對巴拿馬，根據《ETtoday》報導，對方預計推出具大聯盟資歷的右投梅西亞（Humberto Mejia）登板先發，梅西亞去年在墨西哥聯盟打球，今年初則和大都

經典賽／大谷翔平轉胡椒罐手勢引熱議 日裔隊友努特巴爾解密

日本二刀流球星大谷翔平，暌違7年再度代表日本武士隊戰袍出戰，歸隊首場就震驚全場，敲出雙響砲，灌進6分打點。大谷翔平開轟後的慶祝動作也引發討論，紅雀隊日裔隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）也做出

經典賽／客製化菜單曝光 蔬菜捲餅最搶手、茶葉蛋慘被退貨

世界棒球經典賽（WBC）睽違10年今年再度回到台中舉辦，A組預賽3月8日將在台中洲際棒球場開打。不過球員來自世界各國，要...

經典賽／呂彥青只投1人有原因 餅總看中華隊10連勝

8場自辦熱身賽加上2場官辦熱身賽，中華隊以全勝之姿完成備戰，面對3月8日即將開打的世界棒球經典賽，總教練「大餅」林岳平表...

經典賽／在大哥面前摔頭盔 張育成氣打到一顆很壞的球

中華隊主砲張育成今天再度讓全場向他敬禮，第7局炸裂陽春砲，全場3度上壘，但他今晚最受矚目畫面卻是出現在唯一被解決的打席，...

經典賽／拋開壓力展快腿 郭天信敲三壘安：不去想太多

中華隊今晚在洲際球場以7：2擊敗富邦悍將隊，郭天信更是拋開外界賦予的壓力，用招牌腳程在6局上跑出一支三壘長打為中華隊擴大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦