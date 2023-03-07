經典賽／不是天使隊強投！ 巴拿馬推右投梅西亞先發戰中華

第5屆WBC經典賽明天開打，中華隊首戰將面對巴拿馬，根據《ETtoday》報導，對方預計推出具大聯盟資歷的右投梅西亞（Humberto Mejia）登板先發，梅西亞去年在墨西哥聯盟打球，今年初則和大都會隊簽下小聯盟合約，重返美職體系。

梅西亞身高193公分、體重110公斤，曾在2020、21年上過大聯盟，出賽8場都是先發，戰績0勝5敗、防禦率6.68。據《Baseball Savant》顯示，梅西亞2021年四縫線直球使用比例為42.3%，均速92英里（約148公里），伸卡球20.9%、滑球17.3%，變速球15.9%，曲球3.6%。

梅西亞去年季初效力響尾蛇3A，出賽9場都是後援，防禦率9.60。隨後轉戰墨聯出賽11場全是先發，防禦率5.61，略低於聯盟平均防禦率6.06。墨聯結束後，梅西亞加入多明尼加冬季聯盟，出賽10場都是先發，防禦率2.15，低於聯盟平均防禦率3.05，表現相當出色。

去年經典賽資格賽梅西亞也有代表巴拿馬出賽，面對阿根廷主投4局0失分拿下勝投，飆出5K，0保送，只被敲2安，巴拿馬最終也取得會內賽資格。