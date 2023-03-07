經典賽／大谷翔平轉胡椒罐手勢引熱議 日裔隊友努特巴爾解密

日本二刀流球星大谷翔平，暌違7年再度代表日本武士隊戰袍出戰，歸隊首場就震驚全場，敲出雙響砲，灌進6分打點。大谷翔平開轟後的慶祝動作也引發討論，紅雀隊日裔隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）也做出解釋。

日本隊官辦熱身賽首戰對上日職阪神虎隊，大谷翔平擔任第3棒指定打擊，首打席遭到三振，第二打席逮中136公里偏低指叉球，硬是跪地將球轟上中外野看台，是一發三分砲，第5局再將球轟出中右外野，同樣是三分砲。

大谷翔平開轟後向隊友做出轉胡椒罐動作，引起球迷討論。對此，努特巴爾表示，「我們先前討論做簡單的慶祝手勢，但卻一直想不到，後來大谷說，『看誰先敲安打上壘，做出的慶祝動作就是我們要做的。』」

Ohtani is grinding the pepper???? Oh baby he’s a Cardinal pic.twitter.com/ekn9lSfpZx — Keely (@keelynstl) 2023年3月6日

努特巴爾本場擔任開路先鋒，首打席就敲安，所以大谷這個轉胡椒罐動作是在模仿他。努特巴爾3打數2安打，貢獻1分打點，表現也獲許多日本球迷讚賞。