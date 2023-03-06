經典賽／大谷翔平連兩打席3分砲 領軍日本8：1收拾阪神
日本今天進行首場官辦辦身賽，在大阪巨蛋對決日職阪神虎隊，全看重量級球星大谷翔平表演，先在3局上左膝跪地開轟，5局上追加第2支3分砲，單場雙響砲攻下6分打點，幫助日本8：1獲勝。
大谷擔任先發3棒指定打擊，首局面對阪神先發投手才木浩人，遭154公里速球三振，3局上逮中136公里指叉球，硬是跪地把偏低球路轟上中外野看台，這支3分砲也是日本在官辦熱身賽首轟紀錄。
大谷打擊手感不錯，5局上又把阪神第2任投手富田蓮的142公里速球，轟成中右外野方向3分砲，完成3個打席後退場，由山川穗高接替指定打擊。
日本打線面對阪神4名投手，一共出現10支安打，源田壯亮3支3，開路先鋒努特巴爾（Lars Nootbaar）也有2安，近藤健介、村上宗隆、吉田正尚都是1安，不過全隊也吞下13次三振，牧原大成、山川、村上、吉田各吞2K。
投手群部分，日本派出4人上場，先發投手山本由伸用50球完成3局任務，被揮出4支安打，包括3局下阪神開路先鋒近本光司陽春砲，投出4次三振。
高橋奎二中繼3局，只被揮出兩支安打、飆出4K，松井裕樹、湯淺京己、栗林良吏各投1局，都讓阪神3上3下，投手群上演12次奪三振紀錄。
日本明天第2場官辦熱身賽仍在大阪巨蛋，將和歐力士隊交手，接著就是9日經典賽首戰對上中國大陸。
カーネクスト 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 強化試合— 野球日本代表 侍ジャパン 公式 (@samuraijapan_pr) March 6, 2023
試合終了
日本 8 - 1 阪神
大谷翔平選手が2本塁打6打点！ヌートバー選手、吉田正尚選手にもタイムリーが飛び出し快勝！
▼試合結果https://t.co/yEElVbvfaL#侍ジャパン #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/oBrjBit6rb
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