經典賽／大谷跪地開轟不夠 雙響砲6打點震驚松坂、古田

大谷翔平相隔多年重返日本出賽，今天在經典賽官辦熱身賽3局上掃出3分全壘打，而且是左膝跪地開轟，5局上追加3分砲，單場雙響砲震撼大阪巨蛋，也讓擔任電視球評的「平成怪物」松坂大輔吃驚不已。

大谷赴美效力天使隊5年後，首次披上日本戰袍前進經典賽，今天在首場官辦熱身賽對決日職阪神隊，擔任先發3棒指定打擊，首局站上打擊區時，場內球迷高唱他在日本火腿隊時期的加油歌。

大谷面對阪神先發投手才木浩人，在2好1壞時面對154公里速球揮空三振，3局上再度交手，球數同樣2好1壞，他逮中136公里偏低指叉球，硬是跪地轟上中外野看台，幫助日本擴大到4：0領先。

這是日本在官辦熱身賽首轟紀錄，現場媒體指出，這顆指叉球就算大谷不揮棒也是壞球，沒想到他硬是左膝跪地開轟。

日本打完前4局4：1領先，大谷5局上面對阪神第2任投手富田蓮，在滿球數時逮中142公里偏高直球，轟出中右外野3分砲，日本打完這半局擴大到8：1領先，大谷包辦6分打點。

松坂形容大谷首轟實在讓人吃驚，這麼低的球可以打向中外野這麼遠，實在相當罕見。

另一名球評古田敦也更說：「以前從未看過這種事。」