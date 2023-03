經典賽／大谷跪地開轟不夠 雙響砲6打點震驚松坂、古田

大谷翔平相隔多年重返日本出賽,今天在經典賽官辦熱身賽3局上掃出3分全壘打,而且是左膝跪地開轟,5局上追加3分砲,單場雙響砲震撼大阪巨蛋,也讓擔任電視球評的「平成怪物」松坂大輔吃驚不已。

大谷赴美效力天使隊5年後,首次披上日本戰袍前進經典賽,今天在首場官辦熱身賽對決日職阪神隊,擔任先發3棒指定打擊,首局站上打擊區時,場內球迷高唱他在日本火腿隊時期的加油歌。

大谷面對阪神先發投手才木浩人,在2好1壞時面對154公里速球揮空三振,3局上再度交手,球數同樣2好1壞,他逮中136公里偏低指叉球,硬是跪地轟上中外野看台,幫助日本擴大到4:0領先。

這是日本在官辦熱身賽首轟紀錄,現場媒體指出,這顆指叉球就算大谷不揮棒也是壞球,沒想到他硬是左膝跪地開轟。

日本打完前4局4:1領先,大谷5局上面對阪神第2任投手富田蓮,在滿球數時逮中142公里偏高直球,轟出中右外野3分砲,日本打完這半局擴大到8:1領先,大谷包辦6分打點。

松坂形容大谷首轟實在讓人吃驚,這麼低的球可以打向中外野這麼遠,實在相當罕見。

另一名球評古田敦也更說:「以前從未看過這種事。」

SHOHEI OHTANI 2nd homerun of the night 3-RUN Homerun!!!



6 RBIs!!! This is no joke this is SHOTIME

