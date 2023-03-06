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經典賽／投手群失血 王建民自身經驗勉勵：不要閃躲

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽，中華隊投手教練王建民。記者蘇志畬／攝影
世界棒球經典賽，中華隊投手教練王建民。記者蘇志畬／攝影

中華隊投手群昨天在官辦熱身賽大失血，被中信兄弟隊敲出9支安打、丟掉9分，雖然最後仍以13：9贏球，但無疑是一項隱憂，投手教練王建民分享自身經驗，提醒球員「不要去閃，盡量進攻好球帶」。

昨晚先發投手江少慶僅投1局就用了29球，被敲3支安打另有1次四壞保送，丟掉3分，最近兩場登板都在第1局遇到狀況，王建民指出，現在都還是調整階段，「希望他進入比賽的氣氛，信心再往上提升。」

而首次實戰登板的鄧愷威也丟了3分，但是投了22球、一人次都未能解決，王建民表示，或許時差、心情上還在調整，教練團這邊都會觀察，利用最後兩天讓他投入比賽節奏。

鄧愷威在美國小聯盟都是擔任先發投手，到了經典賽因球團用球數限制，改擔任中繼，王建民表示，比較不熟悉中繼的準備方式也有影響，「昨天是安排大概1局的時間讓他準備，跟先發熱身30顆的量差不多。」

雖然投手們在對中信兄弟隊失分慘烈，但王建民不會因此太擔心，「這些打者對他們比較熟悉，其他國家比較少碰到。」曾在2013年經典賽投出經典戰役的王建民也曾跟投手們分享，「不要去閃，盡量進攻好球，提早搶到好球數對投手比較有利，也比較容易解決打者。」

經典賽 WBC中華隊

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