快訊

誠品信義熄燈後「24小時書店」無縫接軌 這2據點呼聲最高

遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 燒24小時未滅...苗栗市瀰漫燃燒臭味

新冠肺炎三年 那些因疫情改變的日常生活

經典賽／韓媒好奇大谷翔平對中國先發 日媒解惑：具象徵意義

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)。 路透
大谷翔平(左)。 路透

世界棒球經典賽即將開打，多家日本媒體預測大谷翔平、達比修有將預賽別對中國、南韓先發，對此南韓媒體不懂為何不派大谷對南韓，日媒則提出解釋。

B組賽事將在東京巨蛋展開，日本隊9日開幕戰將面對中國，10日與南韓交手，雖然監督栗山英樹未公布先發投手人選，但日媒都推測大谷將先發面對中國，讓韓媒《OSEN》不禁詢問，「為什麼大谷對中國先發，不是對南韓。」

《OSEN》指出，日本傳奇投手上原浩治也曾在節目上說過：「大谷對決中國，我覺得太可惜了。」於是《OSEN》近日在日本採訪時，直接向日本記者小谷真彌詢問此事。

小谷真彌指出，「雖然栗山沒有明確表示過，但與中國的比賽是首戰，具有是象徵上的意義，大谷作為日本最具代表性的選手，自然成為最理想的先發投手人選。」小谷真彌回答完問題後還向韓媒表示，「達比修有也是很好的投手。」

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／熱身賽最終戰 林立、鄭宗哲扛中華隊二游防線

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天續戰官辦熱身賽，對上富邦悍將隊，兩隊先發打線出爐，內野陣形有大幅調動，林立、鄭宗哲扛起二、...

經典賽／完全體古巴轟炸兄弟 2次五星級美技饗球迷

世界棒球經典賽官辦熱身賽進入第二天，加入大聯盟球員「完全體」的古巴隊展現強打實力，孟卡達（Yoan Moncada） 開...

經典賽／想對大谷故意死球惹事 高祐錫登板遭日媒檢視

南韓備戰9日開打的世界棒球經典賽B組賽事，今天在首場官辦熱身賽以2：4不敵日職歐力士隊，最近說要故意砸大谷翔平、後來出面...

經典賽／日本熱身賽先發名單出爐 大谷翔平3棒對決阪神

日本備戰9日開打的世界棒球經典賽B組賽事，今晚將在大阪巨蛋進行的官辦辦身賽和日職阪神隊交手，最受矚目的大谷翔平擔任先發3...

經典賽／李維拉來了！看A組情勢許願巴拿馬、台灣雙贏

大聯盟傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）今天凌晨抵達台灣，面對大批球迷接機展現親和力，談到世界棒球經典賽A...

經典賽／皮亞薩30年前奪新人王正在台灣 還在全壘打大賽奪冠

世界棒球經典賽暌違10年又在台灣登場，4支客隊也出現不少國內球迷熟悉的老面孔，義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦