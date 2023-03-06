經典賽／韓媒好奇大谷翔平對中國先發 日媒解惑：具象徵意義

世界棒球經典賽即將開打，多家日本媒體預測大谷翔平、達比修有將預賽別對中國、南韓先發，對此南韓媒體不懂為何不派大谷對南韓，日媒則提出解釋。

B組賽事將在東京巨蛋展開，日本隊9日開幕戰將面對中國，10日與南韓交手，雖然監督栗山英樹未公布先發投手人選，但日媒都推測大谷將先發面對中國，讓韓媒《OSEN》不禁詢問，「為什麼大谷對中國先發，不是對南韓。」

《OSEN》指出，日本傳奇投手上原浩治也曾在節目上說過：「大谷對決中國，我覺得太可惜了。」於是《OSEN》近日在日本採訪時，直接向日本記者小谷真彌詢問此事。

小谷真彌指出，「雖然栗山沒有明確表示過，但與中國的比賽是首戰，具有是象徵上的意義，大谷作為日本最具代表性的選手，自然成為最理想的先發投手人選。」小谷真彌回答完問題後還向韓媒表示，「達比修有也是很好的投手。」