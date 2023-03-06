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經典賽／大聯盟戰將加入戰力升級 古巴教頭：毋庸置疑

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
古巴隊孟卡達敲出兩分砲。圖／悍創運動行銷提供
古巴隊孟卡達敲出兩分砲。圖／悍創運動行銷提供

古巴隊湊齊「完全體」，今天在經典賽官辦熱身賽以6：0擊敗中信兄弟隊，效力白襪隊的孟卡達（Yoan Moncada）敲出兩分砲，點燃團隊火力，總教練強森（Armando Johnson）表示，大聯盟選手的能力無庸置疑，在他們加入後，對球隊有很大的幫助。

古巴為A組最早抵台的外隊，但參與大聯盟春訓的選手，以及待業中的「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes），都是近日才剛報到，古巴今天排出完全體打線迎敵。

談到古巴隊目前調整狀態，強森說：「目前球隊狀況非常好，大聯盟選手加入後，他們的能力毋庸置疑，對球隊有很大幫助。」

孟卡達提到，在美國春訓期間，只打了4場比賽，今天算是有把好的狀況拿出來；參與經典賽對他而言是初體驗，「很珍惜這次機會，對我來說是夢想成真。」

塞佩達斯3打席沒有安打，今天僅是他抵台第3天，自承還在調整時差，也不像其他大聯盟選手有球隊春訓可以參與，他表示，「調整上需要花一點心力，但相信自己可以一步一步把狀況調整好。」

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