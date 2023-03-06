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經典賽／李維拉抵台 台中市府備太陽餅、珍奶迎接

中央社／ 台中6日電
美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）（前右2）將擔任世界棒球經典賽（WBC）A組預賽開幕戰開球嘉賓，6日清晨搭機抵台時受熱烈歡迎。 中央社
美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）（前右2）將擔任世界棒球經典賽（WBC）A組預賽開幕戰開球嘉賓，6日清晨搭機抵台時受熱烈歡迎。 中央社

2023世界棒球經典賽A組預賽8日在台中開打，開球嘉賓、美國職業棒球大聯盟（MLB）救援王李維拉今天搭機抵台，市長盧秀燕表示，準備台中伴手禮及珍奶、太陽餅等美食迎賓。

2023世界棒球經典賽A組預賽3月8日到12日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）擔任開幕戰開球嘉賓，並在今天搭機抵達台灣。

台中市政府發布新聞稿指出，盧秀燕將盡地主之誼宴請李維拉一家人，預計送上發源地來自台中的珍珠奶茶、太陽餅、湖心亭漆藝餅盒等在地美食迎賓，更備妥驚喜九宮格彩蛋禮盒，讓李維拉可以充分感受台中濃厚的人情味。

盧秀燕表示，經典賽中華隊牛棚教練王建民過去效力美職洋基隊時期，李維拉擔任救援投手，以精準犀利的卡特球為球隊守下一場又一場勝利，成為最知名的守護神，她身為主辦城市市長及球迷，很高興代表市府及全體市民歡迎李維拉等貴賓來訪。

盧秀燕指出，台中是廣受全世界歡迎的珍珠奶茶發源地，因此將特別招待外賓品嚐春水堂創始店珍珠奶茶，行銷「台中好甜」品牌形象及城市特性。

台中也是台灣有名的糕餅之都，盧秀燕說，這次也準備了老字號的嘉味軒太陽餅，以及台中10大伴手禮聯名禮盒，包含鴻鼎菓子鳳凰酥、青鳥旅行蛋捲、小林煎餅創意煎餅、法布甜馬卡龍鳳梨酥、歐客佬耳掛咖啡、華剛茶葉、柑茶等7樣精選台中特色茶點，並以豐原特產湖心亭漆藝餅盒裝盛，呈現台中精緻細膩的茶點庶民文化。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲 李維拉

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