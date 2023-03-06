聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了
世界棒球經典賽本周開打，WBC今天在官方社群貼出一張大谷翔平穿著短袖上衣的照片再度引發熱議，許多球迷都讚嘆他的肌肉相當恐怖。
WBC貼出大谷翔平和日本隊的訓練照，並寫下：「大谷翔平跟日本隊準備好迎接經典賽了，你呢？」據日媒《Full-Count》報導，大谷先進行傳接球訓練，隨後將外套脫下來，從圖中可以看出，這件短袖完全無法掩蓋他的肩膀和胸肌，甚至快把衣服撐爆。
對於大谷驚人的身材，球迷紛紛表示：「最愛他的手臂」、「衣服快爆開了」、「他每年都在進化」。
日本將於9日首戰面對中國大陸隊，10日再與宿敵南韓隊交手，監督栗山英樹尚未公布先發人選，日媒及球評先前預測首戰將推出大谷翔平。
Shohei Ohtani and Team Japan are ready for the #WorldBaseballClassic.— World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2023年3月5日
Are you? pic.twitter.com/MvFU0bgZw1
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言