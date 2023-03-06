經典賽／10年前「護國女球僮」近況曝光 網友大讚是「仙女」

世界棒球經典賽將在本周三開打，本屆中華隊再度於荷蘭隊同組，不少球迷回憶10年前的「護國女球僮」Silvia，她的IG帳號也被網友神出，本名張聖訢的Silvia目前外型仍相當亮麗，且目前熱衷公益，幫助弱勢孩童和銀髮族，被網友大讚是「仙女」。

中華隊2013年經典賽逆轉戰勝荷蘭，當時擔任Silvia擔任女球僮，走過荷蘭休息區，鏡頭捕捉到荷蘭球員緊盯她修長美腿的畫面，因此Silvia賽後被視為贏球功臣，獲得「護國球僮」的稱號。

10年之後，經典賽再度在台灣開打，不少球迷想起當年的「護國女球僮」Silvia，網友發現她的IG帳號，目前她在公益單位「台灣美發展交流協會(TBTA)」擔任理事長，不僅平時會關懷弱勢家庭；在土耳其強震發生後，她也在第一線幫忙打包賑災物資。

許多網友留言大讚她是「仙女」並寫道，「人美心也美」、「謝謝你讓這世界更美更善良」、「好快，十年了，大家都成長許多」，甚至有人好奇詢問，「這次經典賽會來嗎？」