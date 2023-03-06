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經典賽／對戰古巴先問「軟銀那個有丟嗎？」助總：想看一下

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。本報資料照片
中信兄弟隊總教練林威助。本報資料照片

世界棒球經典賽官辦熱身賽今天進入第二天，中信兄弟隊出戰「紅色閃電」古巴隊，總教練林威助賽前好奇問起：「昨天軟銀隊那個有丟嗎？」得知莫伊尼洛（Livan Moinelo）已登板小失望。

古巴作為預賽A組最被看好的球隊，大聯盟選手陸續報到後，昨天以完整體出賽，以4：5輸給樂天桃猿隊，莫伊尼洛最後一局登板，僅用9球演出三上三下，先是連續K掉林承飛、黃敬瑋，張閔勛打向中外野遭到接殺。

古巴來台後，已經面對中職球隊4場、累積1勝3敗，包括輸給富邦悍將隊2場、猿隊1場，擊敗味全龍隊1場，今天輪到兄弟過招。

賽前被問到對戰古巴，林威助第一個就先關心莫伊尼洛前一場有沒有上場，得到昨天已投的答案回應：「想說可以看一下…。」

經典賽 WBC風雲 古巴 中職 中信兄弟

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