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經典賽／李維拉真的來了！曾聽王建民說台灣很美、想親自感受

中央社／ 桃園機場6日電
名人堂球星、美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）（前中）6日搭機抵台，他受訪表示，很高興到台灣，多年前和台灣投手王建民在紐約洋基隊時就常談論到台灣是美麗的地方。 中央社
名人堂球星、美國職業棒球大聯盟（MLB）傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）（前中）6日搭機抵台，他受訪表示，很高興到台灣，多年前和台灣投手王建民在紐約洋基隊時就常談論到台灣是美麗的地方。 中央社

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽開幕戰開球嘉賓、美國職業棒球大聯盟（MLB）救援王李維拉今天清晨搭機抵台，他說，曾聽前隊友王建民說台灣很美，很高興能造訪與親自感受。

A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰巴拿馬隊，主辦單位邀MLB史上最多652次救援成功的紐約洋基隊退役投手李維拉（Mariano Rivera）擔任開幕戰開球嘉賓。

李維拉清晨5時55分抵達桃園國際機場，地勤人員在登機門手舉各式歡迎牌，歡迎「最強守護神」訪台，並開心合影留念。

李維拉接受媒體聯訪表示，和王建民在洋基時就常談論台灣是美麗的地方，他此行也希望看看寺廟、人文等風貌，親自體驗台灣。

至於開幕戰中華隊與巴拿馬對戰，成長於巴拿馬的李維拉說，這將是場精彩激烈的競爭。

大批球迷一早守候在入境大廳迎接李維拉，當李維拉一走進入境大廳，尖叫聲此起彼落，李維拉也熱情為球迷們簽名；蕭姓球迷前一天則是先買機票飛到香港再於昨天返台，接著在機場管制區內等8小時，就只為一睹偶像風采及獲得簽名球，然後再搭車到台北市上班。

李維拉是史上首名全票入選美國國家棒球名人堂的球員。

台中洲際即將迎接MLB名人堂球星李維拉。圖／悍創運動行銷
台中洲際即將迎接MLB名人堂球星李維拉。圖／悍創運動行銷

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲 李維拉 大聯盟

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