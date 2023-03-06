經典賽／李維拉真的來了！曾聽王建民說台灣很美、想親自感受

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽開幕戰開球嘉賓、美國職業棒球大聯盟（MLB）救援王李維拉今天清晨搭機抵台，他說，曾聽前隊友王建民說台灣很美，很高興能造訪與親自感受。

A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰巴拿馬隊，主辦單位邀MLB史上最多652次救援成功的紐約洋基隊退役投手李維拉（Mariano Rivera）擔任開幕戰開球嘉賓。

李維拉清晨5時55分抵達桃園國際機場，地勤人員在登機門手舉各式歡迎牌，歡迎「最強守護神」訪台，並開心合影留念。

李維拉接受媒體聯訪表示，和王建民在洋基時就常談論台灣是美麗的地方，他此行也希望看看寺廟、人文等風貌，親自體驗台灣。

至於開幕戰中華隊與巴拿馬對戰，成長於巴拿馬的李維拉說，這將是場精彩激烈的競爭。

大批球迷一早守候在入境大廳迎接李維拉，當李維拉一走進入境大廳，尖叫聲此起彼落，李維拉也熱情為球迷們簽名；蕭姓球迷前一天則是先買機票飛到香港再於昨天返台，接著在機場管制區內等8小時，就只為一睹偶像風采及獲得簽名球，然後再搭車到台北市上班。