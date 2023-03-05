經典賽／鄧愷威首度實戰控球失準 坦言投球節奏亂掉

世界棒球經典賽中華隊最後一名報到的球員鄧愷威今天在官辦熱身賽首度實戰登板，一個打者都沒解決，失掉3分，他表示，今天投球節奏有點亂掉導致控球失準，不過時差已快調好。

鄧愷威之前在美國跟著母隊舊金山巨人隊春訓，3日晚上抵台報到、昨天才一起練球。

中華隊今天對中信兄弟的官辦熱身賽，鄧愷威在5局上就首度實戰登板，雖然球速最快有到150公里，不過控球不穩，被敲了2支安打後，再連續投3次保送，一個人次都沒解決就退場，用22球投1局失了3分。不過最後中華隊仍以13比9獲勝。

鄧愷威賽後表示，「我覺得今天投球節奏有點被自己搞亂掉了，一個球、一個球節奏太快，沒有把自己目標設定好，導致控球沒有像練習時穩定。」至於時差問題，他表示這幾天調得還可以，「可能快可以調好了。」

鄧愷威在投球時一直在搓球，他則說明：「因為新拿到的球上面有蠟，要把蠟搓掉比較不會那麼滑。」

中華隊今天依序推出江少慶、胡智為、王維中、鄧愷威、曾峻岳、陳仕朋、吳哲源登板。對於投手群的表現，中華隊總教練林岳平表示，「今天投手確實有點不理想，全場出現7個保送，但還有2天時間，我們會趕快去調整。」

先發投手江少慶投1局被敲出3支二壘安打，還出現1次保送失3分，不過林岳平說：「問題他自己會知道，絕對會相信他可以在正式比賽拿出最好成績。」