經典賽／熱身賽林立等3人開轟 中華隊猛攻13分奪勝

中央社／ 台中5日電

世界棒球經典賽中華隊今天在洲際棒球場與中信兄弟打官辦熱身賽，中華隊全場敲出13支安打，連7局攻下分數，包括鄭宗哲、林立、林子偉開轟，終場以13比9奪下勝利。

談到今天打線狀況，賽後總教練林岳平表示，今天打線有串連，每局都有把握住得分機會，這是目前狀況比較好的地方。

有全壘打演出的林立說：「因為前陣子比賽在節奏上沒有掌握那麼好，有跟打擊教練討論怎麼設定目標，今天節奏上抓得好，我覺得還不錯。」至於比賽用球跟中職的差別，林立指出，確實經典賽用球比較彈，「但也是要有好的擊球才會有好的結果」。

中華隊1局上就靠著保送、失誤，以及張育成擊出高飛犧牲打，還有吉力吉撈．鞏冠、王柏融接連敲安打，攻下3分；下個半局中華隊先發投手江少慶不穩，接連被宋晟睿、李聖裕、詹子賢敲二壘安打，失掉3分形成平手。

不過中華隊手感火燙的開路先鋒鄭宗哲，在2局上從兄弟先發投手魏碩成手中轟出2分全壘打，再度幫中華隊取得領先；3局上吳念庭敲二壘安打後，靠著失誤再跑回1分，取得6比3領先。

中華隊第3任投手王維中在3局下時被陳子豪敲出陽春砲掉分；不過4局上中華隊的林立、林子偉連2棒開轟，再攻下2分；5局上吳念庭敲安打後，吉力吉撈．鞏冠再敲二壘安打送回1分。

剛加入中華隊的投手鄧愷威在5局下登板，為首度實戰，控球不穩被連敲2支安打後，再連投出3次保送退場，總共掉了3分。不過6局上中華隊的陳傑憲敲安打後，高宇杰、張育成都敲二壘安打，再拿2分。

雙方在第7局各得2分，中華隊連續7局都有分數進帳，因為官辦熱身賽採取時間制最多打3小時，最後僅打完7局，中華隊以13比9擊敗兄弟，包括自辦熱身賽已9場全勝。

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