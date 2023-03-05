經典賽／中華隊狂轟猛炸 林立認證：球比較彈

世界棒球經典賽官辦熱身賽第一場，中華隊就展現出不同火力，一場比賽的長打就超過前三場總和，轟出陽春砲的林立也透露，「球有比中職的更彈一點。」

中華隊今天在洲際棒球場以13：9擊敗中信兄弟隊，全場敲出13支安打，包括2局上鄭宗哲2分砲，還有5局上林立、林子偉連兩打席開轟，熱身賽因有3小時時間限制，打完7局就結束比賽。

前三場熱身賽林立5打數未敲安，今天的全壘打讓他安打開張，林立表示，前陣子比賽節奏掌握上沒那麼好，剩下這兩場官辦熱身賽，打擊教練告訴自己，要知道做什麼目標，而不是看結果，「今天打擊節奏滿好的，都有做到自己的節奏。」

官辦熱身賽投、打全面採用經典賽用球，林立也表示，這場比賽大家打擊完，都會分享感受，「確實比中職的球更彈一點，但也要有好的擊球才有好結果。」

中華隊7局局局都有得分，總教練林岳平表示：「確實今天打線上有完全串連，每一局都有把握住得分機會，這是目前狀況比較好的地方。」

中華隊前3場自辦熱身賽總計4支長打，今天一場比賽就有7支，除了3發全壘打外，張育成、吉力吉撈．鞏冠、吳念庭、林子偉也各有1支二壘打，林岳平表示：「就是把最好狀態的選手都排上去，選手也有適時一擊。」

這是中華隊第一次在整建後的洲際球場比賽，8日開始的正式賽就在此舉行，林岳平認為，球場場地相當平整，但洲際球場最大特色就是風勢，球員們在此也都滿有經驗，「明天還有一場，利用明天賽事做調整。」