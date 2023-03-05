經典賽／22球拿不到半個出局數 鄧愷威：自己搞亂節奏

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天火力大爆發，以13：9擊敗中信兄弟隊，但豪邁的比分背後暴露的是投手狀況不穩，剛返台報到的鄧愷威更是壞球連發，用了22球沒拿到半個出局數，他賽後也自承自亂節奏。

官辦熱身賽今天開打，中華隊迎戰兄弟，共用7任投手，以胡智爲狀況最穩，以13球投1局三上三下；江少慶負責第1局，被敲3支二壘打、1次保送，丟掉3分。

總教練林岳平坦言，「這場比賽投手比較不理想，全場7個保送，外加被敲安打後大量失分，距離比賽開打還有兩天，盡快調整。」對於江少慶去年在例行賽季就曾浮現的「首局症」，今天再度來犯，林岳平認為：「他的問題，他自己會知道，絕對會相信他有辦法在正式比賽拿出最好成績。」

昨天才剛投入中華隊練球的旅美投手鄧愷威，首度出賽就很慘烈，面對5人次，被敲2安打、3保送，投了22球，沒拿到任何出局數，留下0.0局出賽退場。

鄧愷威表示，「投球節奏被自己搞亂，一個球、一個球的節奏太快，沒有把目標設定好，導致控球不像練球時那麼穩定。」頻頻搓球的動作，他解釋是因新球有蠟，搓球的用意是想把蠟搓掉。