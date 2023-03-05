聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／22球拿不到半個出局數 鄧愷威：自己搞亂節奏

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
鄧愷威首度出賽，用了22球沒拿到任何出局數。記者蘇志畬／攝影
鄧愷威首度出賽，用了22球沒拿到任何出局數。記者蘇志畬／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天火力大爆發，以13：9擊敗中信兄弟隊，但豪邁的比分背後暴露的是投手狀況不穩，剛返台報到的鄧愷威更是壞球連發，用了22球沒拿到半個出局數，他賽後也自承自亂節奏。

官辦熱身賽今天開打，中華隊迎戰兄弟，共用7任投手，以胡智爲狀況最穩，以13球投1局三上三下；江少慶負責第1局，被敲3支二壘打、1次保送，丟掉3分。

總教練林岳平坦言，「這場比賽投手比較不理想，全場7個保送，外加被敲安打後大量失分，距離比賽開打還有兩天，盡快調整。」對於江少慶去年在例行賽季就曾浮現的「首局症」，今天再度來犯，林岳平認為：「他的問題，他自己會知道，絕對會相信他有辦法在正式比賽拿出最好成績。」

昨天才剛投入中華隊練球的旅美投手鄧愷威，首度出賽就很慘烈，面對5人次，被敲2安打、3保送，投了22球，沒拿到任何出局數，留下0.0局出賽退場。

鄧愷威表示，「投球節奏被自己搞亂，一個球、一個球的節奏太快，沒有把目標設定好，導致控球不像練球時那麼穩定。」頻頻搓球的動作，他解釋是因新球有蠟，搓球的用意是想把蠟搓掉。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／投手群放火 中華隊用13安3轟拿下9連勝

經典賽／江少慶單局遭兄弟爆灌3分 鄭宗哲炸裂兩分砲

經典賽／小型犬二游有原因 餅總坦言沒算到鄭宗哲這麼會打

經典賽／加入中華隊練球 鄧愷威還沒遇到「時差」攻擊

相關新聞

經典賽／中華隊狂轟猛炸 林立認證：球比較彈

世界棒球經典賽官辦熱身賽第一場，中華隊就展現出不同火力，一場比賽的長打就超過前三場總和，轟出陽春砲的林立也透露，「球有比...

經典賽／22球拿不到半個出局數 鄧愷威：自己搞亂節奏

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天火力大爆發，以13：9擊敗中信兄弟隊，但豪邁的比分背後暴露的是投手狀況不穩，剛返台報到的鄧...

經典賽／投手群放火 中華隊用13安3轟拿下9連勝

中華隊在官辦熱身賽首戰狂轟猛炸，即使投手群失分不少，但靠著全場13支打，包括鄭宗哲、林立、林子偉三發全壘打，最後硬是以1...

影／WBC熱身賽中華隊對戰中信兄弟 盧秀燕開球觀賽

WBC世界棒球經典賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉辦，今、明兩天率先舉行4場官辦熱身賽，中華隊今晚對戰中信兄弟，...

經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天迎接官辦熱身賽，祭出「全壘打戰術」，4局打完已經出現3轟，鄭宗哲炸裂兩分砲，林立、林子偉上...

經典賽／江少慶單局遭兄弟爆灌3分 鄭宗哲炸裂兩分砲

世界棒球經典賽今天進行官辦熱身賽，中華隊面對中信兄弟隊，江少慶先發在首局遭到痛擊，被敲3安都是長打，另有1保送，丟掉3分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦