經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天迎接官辦熱身賽，祭出「全壘打戰術」，4局打完已經出現3轟，鄭宗哲炸裂兩分砲，林立、林子偉上演連兩打席開轟，讓洲際棒球場沸騰。

中華隊今天面對中信兄弟隊，前4局都有分數進帳，首局在保送、失誤上壘後，張育成先以高飛犧牲打開張分數，吉力吉撈．鞏冠、王柏融的安打各挹注1分打點。

中華隊在遭到兄弟3：3追平後，野手群的老么鄭宗哲第2局炸裂兩分砲再次討回領先，狙擊兄弟左投魏碩成。