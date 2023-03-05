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經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟

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經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
中華隊打完前4局已經有3發全壘打，包括鄭宗哲的兩分砲。記者蘇志畬／攝影
中華隊打完前4局已經有3發全壘打，包括鄭宗哲的兩分砲。記者蘇志畬／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天迎接官辦熱身賽，祭出「全壘打戰術」，4局打完已經出現3轟，鄭宗哲炸裂兩分砲，林立、林子偉上演連兩打席開轟，讓洲際棒球場沸騰。

中華隊今天面對中信兄弟隊，前4局都有分數進帳，首局在保送、失誤上壘後，張育成先以高飛犧牲打開張分數，吉力吉撈．鞏冠、王柏融的安打各挹注1分打點。

中華隊在遭到兄弟3：3追平後，野手群的老么鄭宗哲第2局炸裂兩分砲再次討回領先，狙擊兄弟左投魏碩成。

第4局輪到老大哥表現，在3場新莊熱身賽5打數沒安打的林立先開砲，下一打席林子偉跟進，兄弟投手蔡齊哲成為苦主，中華隊打完前4局已經出現3發全壘打，前進洲際球場展現長程砲火。

中華隊打完前4局已經有3發全壘打，包括鄭宗哲的兩分砲。記者蘇志畬／攝影
中華隊打完前4局已經有3發全壘打，包括鄭宗哲的兩分砲。記者蘇志畬／攝影

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