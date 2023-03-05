聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天迎接官辦熱身賽，祭出「全壘打戰術」，4局打完已經出現3轟，鄭宗哲炸裂兩分砲，林立、林子偉上演連兩打席開轟，讓洲際棒球場沸騰。
中華隊今天面對中信兄弟隊，前4局都有分數進帳，首局在保送、失誤上壘後，張育成先以高飛犧牲打開張分數，吉力吉撈．鞏冠、王柏融的安打各挹注1分打點。
中華隊在遭到兄弟3：3追平後，野手群的老么鄭宗哲第2局炸裂兩分砲再次討回領先，狙擊兄弟左投魏碩成。
第4局輪到老大哥表現，在3場新莊熱身賽5打數沒安打的林立先開砲，下一打席林子偉跟進，兄弟投手蔡齊哲成為苦主，中華隊打完前4局已經出現3發全壘打，前進洲際球場展現長程砲火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言