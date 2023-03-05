經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，荷蘭隊敲出8安打，但只靠前Lamigo桃猿隊洋砲柏納帝那（Roger Bernadina）的陽春砲取分，6、7局的滿壘機會都未能再攻城掠地，終場以1：2輸給富邦悍將隊，繼「紅色閃電」古巴隊之後，再追加一支輸在悍將手下的經典賽國家隊。

荷蘭隊手握兩屆經典賽四強佳績，本屆再次攜豪華野手陣容襲台，今天在首場熱身賽先發打線排出，幾乎都是台灣球迷熟知的人物，第3到5棒依序為波賈茲（Xander Bogaerts）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、史構普（Jonathan Schoop）。

面對眾星雲集的荷蘭隊，悍將第3局就在戴培峰一壘打、王正棠二壘打串聯之下先馳得點，第4局則是張進德一壘打、張冠廷二壘打再挹注1分，取得2：0領先。