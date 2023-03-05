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經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

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經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
荷蘭隊柏納帝那第6局敲出陽春砲。記者蘇志畬／攝影
荷蘭隊柏納帝那第6局敲出陽春砲。記者蘇志畬／攝影

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，荷蘭隊敲出8安打，但只靠前Lamigo桃猿隊洋砲柏納帝那（Roger Bernadina）的陽春砲取分，6、7局的滿壘機會都未能再攻城掠地，終場以1：2輸給富邦悍將隊，繼「紅色閃電」古巴隊之後，再追加一支輸在悍將手下的經典賽國家隊。

荷蘭隊手握兩屆經典賽四強佳績，本屆再次攜豪華野手陣容襲台，今天在首場熱身賽先發打線排出，幾乎都是台灣球迷熟知的人物，第3到5棒依序為波賈茲（Xander Bogaerts）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、史構普（Jonathan Schoop）。

面對眾星雲集的荷蘭隊，悍將第3局就在戴培峰一壘打、王正棠二壘打串聯之下先馳得點，第4局則是張進德一壘打、張冠廷二壘打再挹注1分，取得2：0領先。

悍將第6局由李建勲登板，先被38歲的柏納帝那炸裂陽春砲，後續再被波賈茲敲安、保送葛瑞格里歐斯，李建勲面對3打席，未取得任何出局數退場，悍將換上岳少華接手成功拆彈，未讓荷蘭再添分數，第7局陳冠勳也守住滿壘危機未掉分。

荷蘭隊柏納帝那第6局敲出陽春砲。記者蘇志畬／攝影
荷蘭隊柏納帝那第6局敲出陽春砲。記者蘇志畬／攝影

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