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經典賽／比照日本國家隊 林立獲量身訂製裝備

中央社／ 台北5日電
美津濃提供
美津濃提供

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日開打，中華隊的打擊核心林立獲得比照日本國家隊等級的特製化裝備奧援，希望能幫助中華隊從預賽脫穎而出，前進日本東京巨蛋。

27歲的林立，去年在中華職棒球季大豐收，拿下打擊王、安打王、打點王等大獎，最終還獲得例行賽最有價值球員（MVP），這次的世界棒球經典賽，也毫無意外入選中華隊。

根據日本媒體讀賣新聞分析，世界棒球經典賽的A組預賽強敵環伺，中華隊想要晉級，林立就扮演著相當重要的打擊核心角色。美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）曾撰文細數全球各地不同聯盟最優秀球員，林立也雀屏中選。

林立今天接受中央社記者電訪說：「我知道這次又再度在台灣舉行WBC賽事，對球迷和每個球員來說都是非常重要的事情，我也希望自己可以發揮出應有的水準和實力，不論最後結果怎樣，都要盡全力去打好每一場比賽。」

為了讓林立在場上有更出色的完美表現，日本知名運動品牌從打擊手套、打擊護肘與打擊護腳都量身訂製，還有最新版個人Logo。不論是打擊手套掌面或者是打擊護具都有特別材質的加強設計，讓林立可以為中華隊提供「凌厲一擊」。

這次經典賽，中華隊處於強敵環伺的A組，同組還包括巴拿馬、義大利、荷蘭與古巴，中華隊若想晉級8強、前進東京巨蛋，小組賽就得取得前2才能出線。

經典賽 WBC中華隊 中職 林立

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