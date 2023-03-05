快訊

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元

蛋荒衝擊 知名觀光工廠「喝喝茶」即起茶葉蛋限購

經典賽／隊友、藝人都目瞪口呆 大谷打擊練習開轟展怪力

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷的怪力讓全場驚呼連連。 截自影片
大谷的怪力讓全場驚呼連連。 截自影片

MLB巨星大谷翔平日前從美國返日，與日本WBC代表隊合流。而在昨日對上中日龍隊熱身賽前，他的一記超大號全壘打，讓包括隊友、藝人在內的所有人都驚呆了。

賽前由投手餵球的打擊練習中，在山田哲人、源田壯亮、村上宗隆、山川穗高、達比修有等隊友注目下，大谷直接將球一口氣轟到外野最高的第五層看台，讓圍觀的日職球員、隊友，以及節目中觀看的藝人都張大了嘴。

雖然大谷的「怪力」早已為人所知，但實際看到如此威力，仍叫人難以相信，且不僅在練習中，他在實戰充滿力量的揮擊也讓人印象深刻，如他在2016年，日本與荷蘭隊友誼賽中，曾將球直接打上東京巨蛋天花板，成為規則上的二壘安打，也是松井秀喜後第二人。

日本隊身處的Ｂ組賽事將在9日開打，屆時大谷的表現也引人格外關注。

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／隊友、藝人都目瞪口呆 大谷打擊練習開轟展怪力

MLB巨星大谷翔平日前從美國返日，與日本WBC代表隊合流。而在昨日對上中日龍隊熱身賽前，他的一記超大號全壘打，讓包括隊友、藝人在內的所有人都驚呆了。 賽前由投手餵球的打擊練習中，在山田哲人、源田

經典賽／小葛雷諾不打了 右膝不適退出多明尼加隊

多明尼加挑戰隊史第二座世界棒球經典賽冠軍，確定少了一門重砲，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）...

經典賽／荷蘭大聯盟級二游上菜 悍將打線也出爐

世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，洲際球場由中職富邦悍將隊迎戰荷蘭國家隊，荷蘭隊波賈茲（Xander Bogaerts）...

經典賽／先中華隊一步踏進洲際 林哲瑄讚場地大聯盟級

世界棒球經典賽今天進行官辦熱身賽，富邦悍將隊先中華隊一步踏進升格「大聯盟級」的洲際棒球場，具備大聯盟資歷的林哲瑄，掉進回...

經典賽／中華隊小心！巴拿馬強打捕手開轟包辦5打點

世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，巴拿馬隊在斗六球場對戰統一獅隊，強打捕手貝騰柯特（Christian Bethanco...

經典賽／比照日本國家隊 林立獲量身訂製裝備

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日開打，中華隊的打擊核心林立獲得比照日本國家隊等級的特製化裝備奧援，希望能幫助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦