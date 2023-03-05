經典賽／隊友、藝人都目瞪口呆 大谷打擊練習開轟展怪力
MLB巨星大谷翔平日前從美國返日，與日本WBC代表隊合流。而在昨日對上中日龍隊熱身賽前，他的一記超大號全壘打，讓包括隊友、藝人在內的所有人都驚呆了。
賽前由投手餵球的打擊練習中，在山田哲人、源田壯亮、村上宗隆、山川穗高、達比修有等隊友注目下，大谷直接將球一口氣轟到外野最高的第五層看台，讓圍觀的日職球員、隊友，以及節目中觀看的藝人都張大了嘴。
雖然大谷的「怪力」早已為人所知，但實際看到如此威力，仍叫人難以相信，且不僅在練習中，他在實戰充滿力量的揮擊也讓人印象深刻，如他在2016年，日本與荷蘭隊友誼賽中，曾將球直接打上東京巨蛋天花板，成為規則上的二壘安打，也是松井秀喜後第二人。
日本隊身處的Ｂ組賽事將在9日開打，屆時大谷的表現也引人格外關注。
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