快訊

罕見！陸政協主席汪洋報告 今後工作建議隻字未提對台

經典賽／將在洲際棒球場開打 盧秀燕設宴、特製入房禮迎賓

中央社／ 台中4日電
世界棒球經典賽A組預賽8日將在台中開打，各國參賽隊伍選手已陸續抵達台灣，台中市長盧秀燕（圖）也客製專屬伴手禮迎賓。（台中市政府提供）中央社
世界棒球經典賽A組預賽8日將在台中開打，各國參賽隊伍選手已陸續抵達台灣，台中市長盧秀燕（圖）也客製專屬伴手禮迎賓。（台中市政府提供）中央社

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將在洲際棒球場開打，台中市長盧秀燕今天在林酒店舉辦歡迎晚宴，準備「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」及「柑茶禮盒」，展現台中美食與人情味。

「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組預賽，8日至12日在台中洲際棒球場熱血開打，睽違10年，世界棒球經典賽再度回到台中舉辦，市長盧秀燕今天晚上在林酒店宴請美國職棒大聯盟工作人員以及各隊好手。

台中市運動局發布新聞稿，運動局長李昱叡表示，台中曾榮獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美名，成功舉辦多項重要國際賽事，很榮幸成為「2023棒球經典賽A組預賽」的主辦城市，感謝MLB及經典賽主辦單位肯定台中。

荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等各國選手陸續抵達台中，盧秀燕為表達歡迎，特別客製專屬經典賽伴手禮，送入教練與球員下榻的飯店，包含台灣隊與各國隊伍、國際貴賓，台中市用心款待，一進房即能感受台中溫暖的人情味，品嘗道地的特色美食。

李昱叡表示，盧秀燕特別準備中英版謝卡表達歡迎之意，並由台中市工商發展投資策進會整合製作「WBC十大伴手禮聯名禮盒」，內容包括小林煎餅－特製WBC煎餅、青鳥旅行－經典花生及芝麻蛋捲、法布甜－人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡－遊台中掛耳咖啡包、華剛茶葉－最高金賞茶包、鴻鼎菓子－鳳凰酥、光山行－漆器紋書籤等。

農業局也準備在地產植的「柑茶禮盒」，透過產官學合作將柑橘進行加工處理，並將其果皮製備成陳皮應用，多元化利用原料開發柑茶禮盒，藉此給各國貴賓驚喜，期盼讓外國球員、大聯盟貴賓對台中美食留下深刻印象。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽將登場 盧秀燕為升級版洲際棒球場開箱

指盧秀燕夫婦涉中捷藍線利益判刑3月 前校長不服：必再上訴

指盧秀燕夫婦遷捷運站炒地皮 前國小校長誹謗罪判4月

經典賽／開箱台中洲際棒球場 盧秀燕：媲美大聯盟水準

相關新聞

經典賽／佐佐木朗希熱飆165公里 大谷翔平紀錄被追平卻露笑容

日本隊備戰世界棒球經典賽，「令和怪物」佐佐木朗希今天先在熱身賽熱飆165公里，不僅刷新個人最速，也追平由大谷翔平保持的日...

經典賽／加入中華隊練球 鄧愷威還沒遇到「時差」攻擊

旅美投手鄧愷威今天首次加入練習，中華隊全員到期備戰經典賽，有過亞錦賽經驗的他心情上已經調整好，適應上還沒感受到「時差」攻...

經典賽／中華隊官辦熱身首戰 餅總：江少慶先投

中華隊今天在台體大練習，備戰3月8日在台中洲際棒球場開打的經典賽，總教練「大餅」林岳平也透露明天熱身賽的投手安排，由江少...

經典賽／小葛雷諾春訓右膝不適退場 是否如期向多明尼加報到？

多明尼加要緊張了！藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今日對光芒熱身賽敲出安打後，疑在跑壘時出現狀況，隨後退場休息，他原預計周日和多明尼加國家隊會合，現在恐因傷出現變數。

經典賽／迎接洲際比賽 中市府規畫公車、小黃疏人潮

世界棒球經典賽A組預賽，8日將於台中洲際棒球場正式開打；中市府交通局表示，球場周邊有7條公車路線，有提供台鐵、捷運轉乘公...

經典賽／台灣人有多愛棒球？美記者嘆：鈔票上都有球隊

2023WBC世界棒球經典賽開打在即，與中華隊同屬A組的國家隊也陸續來台備戰，外國媒體也到訪，大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）來台後發布一張新台幣500元紙鈔的照片，在貼文寫下「台灣有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦