經典賽／將在洲際棒球場開打 盧秀燕設宴、特製入房禮迎賓

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將在洲際棒球場開打，台中市長盧秀燕今天在林酒店舉辦歡迎晚宴，準備「WBC台中市十大伴手禮聯名禮盒」及「柑茶禮盒」，展現台中美食與人情味。

「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組預賽，8日至12日在台中洲際棒球場熱血開打，睽違10年，世界棒球經典賽再度回到台中舉辦，市長盧秀燕今天晚上在林酒店宴請美國職棒大聯盟工作人員以及各隊好手。

台中市運動局發布新聞稿，運動局長李昱叡表示，台中曾榮獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美名，成功舉辦多項重要國際賽事，很榮幸成為「2023棒球經典賽A組預賽」的主辦城市，感謝MLB及經典賽主辦單位肯定台中。

荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等各國選手陸續抵達台中，盧秀燕為表達歡迎，特別客製專屬經典賽伴手禮，送入教練與球員下榻的飯店，包含台灣隊與各國隊伍、國際貴賓，台中市用心款待，一進房即能感受台中溫暖的人情味，品嘗道地的特色美食。

李昱叡表示，盧秀燕特別準備中英版謝卡表達歡迎之意，並由台中市工商發展投資策進會整合製作「WBC十大伴手禮聯名禮盒」，內容包括小林煎餅－特製WBC煎餅、青鳥旅行－經典花生及芝麻蛋捲、法布甜－人氣馬卡龍鳳梨酥、歐客佬精品咖啡－遊台中掛耳咖啡包、華剛茶葉－最高金賞茶包、鴻鼎菓子－鳳凰酥、光山行－漆器紋書籤等。

農業局也準備在地產植的「柑茶禮盒」，透過產官學合作將柑橘進行加工處理，並將其果皮製備成陳皮應用，多元化利用原料開發柑茶禮盒，藉此給各國貴賓驚喜，期盼讓外國球員、大聯盟貴賓對台中美食留下深刻印象。