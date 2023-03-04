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經典賽／台灣人有多愛棒球？美記者嘆：鈔票上都有球隊
2023WBC世界棒球經典賽開打在即，與中華隊同屬A組的國家隊也陸續來台備戰，外國媒體也到訪，大聯盟官網記者摩納根（Matt Monagan）來台後發布一張新台幣500元紙鈔的照片，在貼文寫下「台灣有多瘋棒球？他們把它印在鈔票上。」
摩納根負責A組賽事的報導，抵台後時常會在推特分享在台各隊的動向。
過去摩納根就曾撰文介紹台灣棒球文化，除了介紹歷史、球場外，也介紹了啦啦隊和球迷的應援文化，當時就曾提到紙幣上印有棒球隊，這次親手拿到實體，再度發文讚嘆台灣人愛棒球的心。
500元鈔票上印製的是台東南王國小少棒隊，1998年他們在關懷盃奪得冠軍，媒體記者拍下當時拋帽歡呼慶祝的畫面，後來也被選中印在500元紙鈔上面，這屆奪冠班底後來有黃佳明和林志祥投入職棒。
How crazy is Taiwan about baseball? They have it on their currency pic.twitter.com/YtnQOdam2N— Matt Monagan (@MattMonagan) 2023年3月3日
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