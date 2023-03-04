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經典賽／大谷與日本隊與舊識嬉戲 遇生面孔先問：你幾歲？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首場熱身賽，大谷翔平並未上場。 擷圖自畫面
日本首場熱身賽，大谷翔平並未上場。 擷圖自畫面

大谷翔平3日搭機前往名古屋和日本隊會合，球隊與中日龍隊進行熱身賽，雖然他還在調整時差並未出賽，但當播報員念出他名字時，立刻引來場邊球迷的歡呼。

今年日本國家隊有不少新面孔，大谷翔平透露自己第一句話就會先問對方「你幾歲？」再開始交流。陣中當然也有大谷翔平的舊識，像是曾是12強隊友的松井裕樹，在場邊熱身時就可以看到兩人在交談嬉戲。

面對到中日龍的熱身賽，身為牛棚要角的松井裕樹尚未適應經典賽用球，僅投0.2局就投出3個四壞球，共丟了4分，最後日本以2:7不敵去年央聯墊底的中日龍。

松井退場後，大谷也有上前去安慰，並且提供建議，提醒松井要注意身體前傾時，手臂容易落後。松井坦言確實還沒適應經典賽用球，整體來說投球流暢度並不好，聽完大谷的建議會全力適應。

經典賽 WBC風雲

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