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經典賽／大谷與日本隊與舊識嬉戲 遇生面孔先問：你幾歲？
大谷翔平3日搭機前往名古屋和日本隊會合，球隊與中日龍隊進行熱身賽，雖然他還在調整時差並未出賽，但當播報員念出他名字時，立刻引來場邊球迷的歡呼。
#大谷翔平 選手、#ヌートバー 選手がチームに合流しました！#侍ジャパン #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/uzQomnbJVg— 野球日本代表 侍ジャパン 公式 (@samuraijapan_pr) 2023年3月3日
Shohei Ohtani gets introduced in front of his hometown crowd for the first time since 2016.— Rocks in the Outfield (@RocksInTheOF) 2023年3月3日
pic.twitter.com/Tpd7nSB3SO
今年日本國家隊有不少新面孔，大谷翔平透露自己第一句話就會先問對方「你幾歲？」再開始交流。陣中當然也有大谷翔平的舊識，像是曾是12強隊友的松井裕樹，在場邊熱身時就可以看到兩人在交談嬉戲。
面對到中日龍的熱身賽，身為牛棚要角的松井裕樹尚未適應經典賽用球，僅投0.2局就投出3個四壞球，共丟了4分，最後日本以2:7不敵去年央聯墊底的中日龍。
松井退場後，大谷也有上前去安慰，並且提供建議，提醒松井要注意身體前傾時，手臂容易落後。松井坦言確實還沒適應經典賽用球，整體來說投球流暢度並不好，聽完大谷的建議會全力適應。
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