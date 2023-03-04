經典賽／斥資4500萬優化 台中洲際棒球場升級版開箱

世界棒球經典賽違10年重返台中，A組預賽8日起在台中洲際棒球場開打。主辦單位美國大聯盟MLB及悍創挹注資源，斥資4500萬元翻新優化，市長盧秀燕昨到場開箱，她讚草地、投手丘、觀眾席、球員休息室等全升級，並新增場邊安全隱形護網，媲美美國大聯盟水準，今天將舉辦歡迎趴。

明後天開打的兩場官辦熱身賽，中華隊依序對上中信兄弟、富邦悍將隊，實際體驗洲際棒球場的場地狀況，總教練林岳平認為，不用急著擔心選手適應，有兩場熱身賽「打了就知道」。

為迎接經典賽，大聯盟派駐8名工作人員、耗時約2個月，重新整理洲際棒球場，包括草皮養護、投手丘及本壘板重建、噴灌系統、排水設施、照明、觀眾席都進行更新。球場草皮由原本的百慕達草混入耐寒的黑麥草，調整厚實度，紅土在不同區域也有不同比例，增加黏性的同時也顧及到排水性，球場平整度大幅提升。

最特別的是，球場多了「天氣預報室」，隨時監控氣候變化，在雨降下來前就可先鋪上帆布，避免賽程受到雨勢影響；另外燈柱、燈泡角度也重新調整，讓各處照明度一致。

「球場有大聯盟水準」，盧秀燕說，洲際棒球場是台灣首屈一指符合國際標準的球場，市府為迎接世界棒球經典賽，花半年重新設計整修，在MLB、WBC監工協助下完成升級，希望此次賽事帶給球迷媲美MLB水準的頂級場地。

世界棒球經典賽3月8日正式開打，將有中華、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬共5支隊伍在台中進行10場比賽；賽前也有4場官辦熱身賽，包括明天荷蘭對富邦悍將、中華隊對中信兄弟，6日則有古巴對中信兄弟、中華隊對富邦悍將。

與中華隊預賽同組的古巴隊多數在2月下旬就先來台備戰，不過大聯盟所屬球員則是昨晚會合；荷蘭隊則由身價近3億美元的球星波賈茲領軍，昨天抵台，他也展現熱情幫球迷簽名，此外義大利、巴拿馬隊也在昨天抵達。