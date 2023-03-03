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經典賽／大谷未上場！日本投手遭打爆 熱身賽2：7敗給中日

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經典賽／大谷未上場！日本投手遭打爆 熱身賽2：7敗給中日

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔今天熱身賽未上場。 擷圖自畫面
大谷翔今天熱身賽未上場。 擷圖自畫面

備戰經典賽的日本隊，於今天展開第二波熱身賽，在名古屋球場迎戰日職中日隊，受到全日本球迷關注，後攻的日本隊以今井昇太擔任先發，全場一共動用5名投手，但仍遭對手10安打包括1支全壘打打爆，終場以2：7落敗收場，其中受到注目的大谷翔平今天並未上場，明天將繼績與中日進行第二場比賽，預計排出佐佐木朗希先發。

日本隊今天排出今井昇太擔任一至三局先發投球任務，雖送出7張老K，但仍在三局投球時遭到中日兩支安打先攻下一分落後。而在第四局，日本隊才靠著三棒牧秀悟及四棒村上宗隆連續兩支安打之後，由五棒岡本和真打回一分，追成1：1平手。

第四局開始，日本隊換由中繼投手戶郷翔征上場，在第六局先是受到中日洋砲阿奎諾(ARISTIDES AQUINO)陽春砲轟，再度以1：2落後，接續又被中日兩支二壘安打再失一分，結束六局以1：3落後。

七局日本換松井裕樹上場中繼，開始迎接惡夢的到來，投出3次保送，還被擊出兩支安打，壓制不了中日的打線下，只投了0.2局就丟掉4分，換上第四任投手栗林良吏才結束第七局，此時已是1：7落後，大勢已去。八局日本靠著牧秀悟長打討回一分，2：7比數維持到最後。

九局日本最後換由大勢完成最後投手，大谷翔平及達比修有均在一旁壁上觀，與隊友談笑，並未受到落後影響心情。日本打者今天在中日先發投手小笠慎之介先發五局壓制下，包括村上宗隆、岡本和真等明星打線全場僅打出6支安打，以牧秀悟2支安打1分打點最佳。

今天比賽特殊的是，在正規九局比賽結束後，還有一局突破僵局模擬練習賽。另外，中日防守是是使用日職用球，日本隊防守時用經典賽用球。

日本首場熱身賽，大谷翔平並未上場。 擷圖自畫面
日本首場熱身賽，大谷翔平並未上場。 擷圖自畫面

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