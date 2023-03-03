經典賽／台灣英雄凌厲一擊 日本廠商全力相挺

日本第一運動品牌美津濃，是這次世界棒球經典賽日本國家隊的指定贊助商，讓球員從頭到腳、從球場上到球場下，都能夠有最完整的器材支援、最先進的運動科技輔助，讓日本國家隊能夠在經典賽場上取得好成績。

除了日本國家隊的成員之外，台灣美津濃的簽約球員、中華職棒大聯盟年度最有價值球員林立，美津濃也絕對要給予最頂級支援。比照日本國家隊的規格及日本簽約球員的模板，讓林立無後顧之憂，可以為中華隊提供「凌厲一擊」。

本屆世界棒球經典賽，中華隊穿著招牌藍白紅球衣出征，希望再度打出感動人心的一役，為了讓林立在場上比賽時更有一致感，美津濃特地提供日本原裝進口的特規裝備，符合中華隊的視覺形象，是美津濃對台灣英雄的致敬。

從打擊手套、打擊護肘與打擊護腳，都量身定製。不僅有最新版的個人LOGO，讓旁人一眼就知道，這是美津濃簽約球員林立的裝備之外，裝備的實用性也不能少。

打擊手套是Mizuno Pro最高等級，掌面有壓花紋，加上其特殊材質，止滑與透氣性兼具；打擊護具則是厚軟墊，面對再快的觸身球也沒感覺，有頂尖防護力之外，兩片性設計則保有一定的活動度，讓林立想展現各種揮棒技巧也沒問題。

場上給予林立最棒的支援，場下美津濃也沒忘記，今年新款的「勝色」系列訓練鞋，採用Enerzy大底設計，穿起來輕薄柔軟舒適，讓林立在場下或練習時，都能夠舒緩足部壓力，把能量都留在場上發揮；鞋身的顏色採用藍、白、金、紅，穿在場上就是最受矚目的焦點。

中華隊要取得勝利，林立的「凌厲一擊」絕對會是賽事關鍵之一，美津濃從上到下的全力支援，就是要林立在經典賽的表現無懈可擊。