聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典賽倒數計時 免費球票這裡領！
世界棒球經典賽將於3月8在台中洲際棒球場開打，聯合線上Web3品牌「時光宇宙」因應球賽熱潮推出贈票活動，即日起購買「熱血棒球，世界發光」NFT系列，將可加碼獲得經典賽中華隊場次球票兩張。同時為感謝NFT持有者的支持，曾購買過此系列的民眾也將同步發送球票。
時光宇宙首波發行的NFT「熱血棒球，世界發光」台灣經典時刻系列，收錄台灣棒球1960年代至今重要的賽事新聞報導，將原版報紙NFT化，供民眾永久收藏，其內容包含2003年亞錦賽中華隊力退南韓，搶進雅典奧運、2006年多哈亞運摘下金牌以及2013年經典賽首闖世界八強等新聞。除了虛擬收藏品之外，另還附加實體3D雷雕水晶球，將經典畫面刻劃在水晶球內，實體加上虛擬商品滿足棒球迷的收藏喜好。
2023世界棒球經典賽倒數5天，透過時光宇宙所發行的NFT，重溫台灣棒球的精采瞬間，準備為經典賽中華隊加油。
⭐販售資訊
熱血棒球 世界發光NFThttps://reurl.cc/GeEdrZ
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言