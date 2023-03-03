經典賽倒數計時 免費球票這裡領！

世界棒球經典賽將於3月8在台中洲際棒球場開打，聯合線上Web3品牌「時光宇宙」因應球賽熱潮推出贈票活動，即日起購買「熱血棒球，世界發光」NFT系列，將可加碼獲得經典賽中華隊場次球票兩張。同時為感謝NFT持有者的支持，曾購買過此系列的民眾也將同步發送球票。

時光宇宙首波發行的NFT「熱血棒球，世界發光」台灣經典時刻系列，收錄台灣棒球1960年代至今重要的賽事新聞報導，將原版報紙NFT化，供民眾永久收藏，其內容包含2003年亞錦賽中華隊力退南韓，搶進雅典奧運、2006年多哈亞運摘下金牌以及2013年經典賽首闖世界八強等新聞。除了虛擬收藏品之外，另還附加實體3D雷雕水晶球，將經典畫面刻劃在水晶球內，實體加上虛擬商品滿足棒球迷的收藏喜好。

「熱血棒球，世界發光」台灣經典時刻系列NFT，收錄台灣棒球1960年代至今重要的賽事新聞報導。 圖／時光宇宙提供

產品套組包含實體水晶球，此系列共分3主題，每主題各1個款式，使用雷雕技術將經典瞬間刻在水晶球內，畫面生動。 圖／時光宇宙提供

2023世界棒球經典賽倒數5天，透過時光宇宙所發行的NFT，重溫台灣棒球的精采瞬間，準備為經典賽中華隊加油。

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