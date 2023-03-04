快訊

房子要給小孩繼承 2016年後買的要留意「房地合一稅」

2隻小石虎遭火噬…疑燒雜草釀災 石虎媽救不出寶寶失落回巢影片曝

凱迪拉克衝進超商！板橋男疑開車恍神 女子路過「被撞進店內」傷重不治

經典賽／饗食天堂負責球員伙食 義大利對餐點很有「主張」

中央社／ 台中3日電
為照顧世界棒球經典賽預賽A組各隊伙食，這次經典賽大會特別邀請餐飲團隊進駐台中洲際棒球場，針對各隊推出客製化菜單，大聯盟官方還指定要無麩質麵包。 中央社
為照顧世界棒球經典賽預賽A組各隊伙食，這次經典賽大會特別邀請餐飲團隊進駐台中洲際棒球場，針對各隊推出客製化菜單，大聯盟官方還指定要無麩質麵包。 中央社

為了準備世界棒球經典賽，洲際棒球場除了場地整修，球員休息室也做了改善，另外聘請餐飲團隊進駐，負責各隊伙食；場外廣場還有價值不菲的裝置藝術，盼讓全世界認識台灣。

在台灣進行的經典賽A組預賽將在8日開打，為了迎接經典賽，大聯盟特別派員進駐台中洲際棒球場進行整修，除了場上的草皮、紅土等，設施也做了改善，像是球員休息室更換地毯、沙發，還特別設置了天氣預報室。

台中洲際棒球場為迎接世界棒球經典賽預賽，除球場場地整修外，球員休息室也有所改善，像是更換地毯、沙發等。 中央社
台中洲際棒球場為迎接世界棒球經典賽預賽，除球場場地整修外，球員休息室也有所改善，像是更換地毯、沙發等。 中央社

為了照顧各隊的伙食，這次經典賽大會特別邀請到饗食天堂團隊進駐，負責人戴菀伶表示，這次要準備近千人膳食，包括教練、球員、工作人員等，因此動員了全台灣南北分店、近50名工作人員，包括內外場服務人員及主廚，提供現煮服務。

戴菀伶也說，除了希望透過餐點讓外國球員更認識台灣，也會針對各隊需求客製化，像是義大利隊就對食物有不少回饋，例如義大利麵一定要加肉醬、喜歡吃白飯等，且外籍球員對燉煮過的肉比較有興趣，大聯盟官方還指定要無麩質麵包，會有好幾款菜單交換。

世界棒球經典賽預賽A組賽程將在台中洲際棒球場進行，場外設有一顆要價2萬美金（約新台幣60萬元）的大型棒球裝置，結合台灣特有的大自然與文化元素。 中央社
世界棒球經典賽預賽A組賽程將在台中洲際棒球場進行，場外設有一顆要價2萬美金（約新台幣60萬元）的大型棒球裝置，結合台灣特有的大自然與文化元素。 中央社

場外設置部分，砸重金約2萬美金（約新台幣60萬元）打造裝置藝術，是一顆大型棒球，由去年獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的李政瀚與設計師賴銘祥合作。經典賽預賽在4個城市開打，包括台中、東京、邁阿密、鳳凰城都會各設置一顆，每個城市都是找當地設計師。

談到設計理念，賴銘祥表示，台灣是海島型國家，有很多豐富自然資源，所以其中一面結合河川、山脈、海岸線等大自然元素；另外一面則是以台灣文化為主，用原住民圖騰、閩南布袋戲舞台、客家花布等藝術工法，希望讓全世界認識台灣文化。

經典賽 WBC中華隊 WBC風雲

延伸閱讀

棒球經典賽8日開打 台中洲際周邊訂房率增加逾2成

經典賽／搭小飛機去練球 大谷翔平IG選用的emoji有在挑

經典賽／多明尼加痛失牛棚大將 委內瑞拉內野主力也退賽

經典賽／好暖！小球迷手繪卡片給王柏融 期望台灣殺到冠軍賽

相關新聞

經典賽／斥資4500萬優化 台中洲際棒球場升級版開箱

世界棒球經典賽違10年重返台中，A組預賽8日起在台中洲際棒球場開打。主辦單位美國大聯盟MLB及悍創挹注資源，斥資4500...

經典賽／義大利總教練皮亞薩抵台 用中文說你好還簽名

2023年WBC世界棒球經典賽即將開打，其中A組預賽將在台灣舉行，台灣所在的A組將在3月8日至13日於台中洲際棒球場開打...

經典賽／大谷未上場！日本投手遭打爆 熱身賽2：7敗給中日

備戰經典賽的日本隊，於今天展開第二波熱身賽，在名古屋球場迎戰日職中日隊，受到全日本球迷關注，後攻的日本隊以今永昇太擔任先發，全場一共動用5名投手，但仍遭對手10安打包括1支全壘打打爆，終場以2：7落敗

經典賽／饗食天堂負責球員伙食 義大利對餐點很有「主張」

為了準備世界棒球經典賽，洲際棒球場除了場地整修，球員休息室也做了改善，另外聘請餐飲團隊進駐，負責各隊伙食；場外廣場還有價...

經典賽／「古巴飛彈」塞斯德斯抵台 「黑暗騎士」哈維也到了

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日至12日將在台中洲際棒球場開打。古巴隊、巴拿馬隊和義大利隊的隊員晚間陸續抵台...

世界棒球經典賽8日台中登場 洲際球場周邊交管規畫出爐

世界棒球經典賽8日起將於台中洲際棒球場舉行，吸引國內外球迷共襄盛舉。為 應賽事期間湧入人潮，中市交通局將於3月5日、6日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦