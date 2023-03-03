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經典賽／官方派員整修 大聯盟等級全新洲際棒球場大公開

中央社／ 芳台中3日電
世界棒球經典賽A組預賽將在台中洲際棒球場展開，大聯盟特別派員從1月初起進行為期約2個月的球場整修和維護，整修後的洲際球場3日公開，草皮混入引進的黑麥草，紅土、內外野水平度、照明等也都做了調整。 中央社
世界棒球經典賽A組預賽將在台中洲際棒球場展開，大聯盟特別派員從1月初起進行為期約2個月的球場整修和維護，整修後的洲際球場3日公開，草皮混入引進的黑麥草，紅土、內外野水平度、照明等也都做了調整。 中央社

為了迎接世界棒球經典賽，大聯盟派了8名工作人員進駐台中洲際棒球場整修，今天整修後的洲際球場大公開，草皮混入引進的黑麥草，紅土、內外野水平度、照明等也做了調整。

這次經典賽A組預賽在台中洲際棒球場進行，共有台灣隊、荷蘭隊、義大利隊、古巴隊、巴拿馬隊。為了這項賽事，大聯盟派人從1月初開始進行為期約2個月的整修和維護，球場上草皮和紅土都有更換。

中華棒協新聞組組長王裕盛表示，洲際球場內部都刨掉再重新養護、種植。草皮部分針對台灣天氣特性，使用百慕達草混入新的黑麥草，維持草皮的厚實度，會看起來更綠，比較不會不規則彈跳；紅土也針對天氣因素改善，「跟台灣過往的黏實度是完全不一樣，過往只要有風來就會有風沙。」

王裕盛也指出，球場改善內外野水平落差，守備區域、打擊區、投手丘都有重新調配比例，希望選手在最安全的環境下比賽；還調整每個壘包的位置、投手丘到本壘板的角度等，精確度都有提高，以求比賽的公平性。

為迎接世界棒球經典賽A組預賽，大聯盟年初特派8名工作人員進駐台中洲際棒球場，展開為期約2個月的整修和維護，包含球場上的草皮和紅土等都有更換，3日重新亮相。 中央社
為迎接世界棒球經典賽A組預賽，大聯盟年初特派8名工作人員進駐台中洲際棒球場，展開為期約2個月的整修和維護，包含球場上的草皮和紅土等都有更換，3日重新亮相。 中央社

為了避免受到天氣影響，球場增加排水性，如果因下雨比賽暫停，可以用最快速度恢復比賽；另外也引進了國外的灑水器。經典賽有午場和晚場賽事，王裕盛表示，針對夜間比賽部分，調整了每個燈柱、燈泡的角度，讓球場上每個地方照明度都一致。

談到這次洲際球場大整修，王裕盛指出，大聯盟派了8個人來，加上原有的場務來協助，洲際球場人員也可藉此學習大聯盟怎麼維護球場、用哪些器材，「我們也側面去了解這次的種草成本是約新台幣50、60萬。」

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