經典賽／多明尼加痛失牛棚大將 委內瑞拉內野主力也退賽

世界棒球經典賽即將於下周開打，不過仍持續傳出大聯盟球員退賽消息，效力遊騎兵隊的多明尼加後援投手勒克萊爾（Jose Leclerc）及道奇隊游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）都確定退賽。

勒克萊爾去年在大聯盟出賽39場7次救援成功，主投47.2局送出54次三振，防禦率2.83，是球隊相當仰賴的牛棚投手。遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）透露，「勒克萊爾因為頸部不適，確定退出經典賽。」

羅哈斯。 美聯社

另外同組的委內瑞拉也痛失游擊戰力，預計先發的羅哈斯打擊雖表現普通，但守備優異，去年也入圍國聯金手套。原本他打算參賽，但計畫趕不上變化，因道奇年輕游擊手拉克斯（Gavin Lux）因傷整季報銷，季前透過交易才加入藍衫軍的「備胎」羅哈斯必須扛下主戰游擊重任，角色轉換也讓他改變想法，為自己生涯再拚一把。

羅哈斯表示，「我希望有更多時間為例行賽做準備。原本有考慮委內瑞拉晉級，可以在途中加入，但為了球員生涯及球團，我應該留在道奇參加完整春訓。」