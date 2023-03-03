快訊

本土+13532 死亡+62 疫情止跌回升！羅一鈞點出這原因

清明連假雙鐵加班車凌晨開搶 截至上午售逾65萬張票

花蓮人的回憶...前身亞士都！50年地標老飯店3月1日起停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／多明尼加痛失牛棚大將 委內瑞拉內野主力也退賽

聯合新聞網／ 綜合報導
勒克萊爾。 路透
勒克萊爾。 路透

世界棒球經典賽即將於下周開打，不過仍持續傳出大聯盟球員退賽消息，效力遊騎兵隊的多明尼加後援投手勒克萊爾（Jose Leclerc）及道奇隊游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）都確定退賽。

勒克萊爾去年在大聯盟出賽39場7次救援成功，主投47.2局送出54次三振，防禦率2.83，是球隊相當仰賴的牛棚投手。遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）透露，「勒克萊爾因為頸部不適，確定退出經典賽。」

羅哈斯。 美聯社
羅哈斯。 美聯社

另外同組的委內瑞拉也痛失游擊戰力，預計先發的羅哈斯打擊雖表現普通，但守備優異，去年也入圍國聯金手套。原本他打算參賽，但計畫趕不上變化，因道奇年輕游擊手拉克斯（Gavin Lux）因傷整季報銷，季前透過交易才加入藍衫軍的「備胎」羅哈斯必須扛下主戰游擊重任，角色轉換也讓他改變想法，為自己生涯再拚一把。

羅哈斯表示，「我希望有更多時間為例行賽做準備。原本有考慮委內瑞拉晉級，可以在途中加入，但為了球員生涯及球團，我應該留在道奇參加完整春訓。」

經典賽 WBC風雲

相關新聞

經典賽／大聯盟官網也看衰 戰力榜前十沒中華隊

2023年世界棒球經典賽開打在即，此次擴編到20支隊伍，大聯盟官網也公布前十強預測，看好多明尼加隊拿下第一名，中華隊依舊...

經典賽／評我難在A組脫穎而出 外媒仍直言忽略中華隊很危險

世界棒球經典賽將在3月8日開打，外國媒體《theScore》也做出各隊戰力評比，其中多明尼加仍是奪冠最大熱門，中華隊則是A組墊底，但也表明各國不該輕忽這隊。 戰力第一為多明尼加隊，理由是他們擁有

經典賽／搭小飛機去練球 大谷翔平IG選用的emoji有在挑

大谷翔平今天投入經典賽日本隊練球，繼昨天以包機返國後，今天從東京轉往名古屋的路程則搭乘直升機移動，日本媒體喻為「超VIP...

經典賽／好暖！小球迷手繪卡片給王柏融 期望台灣殺到冠軍賽

世界棒球經典賽3月8日開打，中華隊的表現備受矚目，也獲得不少球迷支持，其中一位小球迷手繪加油卡片給王柏融，相當暖心。 王柏融在IG限時動態貼出收到國小球迷的加油卡片，這位球迷介紹自己是台北市明德

經典賽／官方授權！ 中華隊球衣及棒球一卡通8日起販售

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日台中市登場，一卡通票證股份有限公司獲WBC官方授權，發行台灣隊球衣及棒球造型一卡通，...

經典賽／多明尼加痛失牛棚大將 委內瑞拉內野主力也退賽

世界棒球經典賽即將於下周開打，不過仍持續傳出大聯盟球員退賽消息，效力遊騎兵隊的多明尼加後援投手勒克萊爾（Jose Leclerc）及道奇隊游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）都確定退賽。 勒

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦