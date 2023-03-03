經典賽／好暖！小球迷手繪卡片給王柏融 期望台灣殺到冠軍賽

世界棒球經典賽3月8日開打，中華隊的表現備受矚目，也獲得不少球迷支持，其中一位小球迷手繪加油卡片給王柏融，相當暖心。

王柏融在IG限時動態貼出收到國小球迷的加油卡片，這位球迷介紹自己是台北市明德國小六年級的學生。他在卡片上手繪國旗、王柏融的打擊英姿，並寫下：「敬愛的國家英雄王柏融，您對台灣隊的貢獻很大，希望您能在經典賽的每場比賽中一直連續安打！也希望您能帶台灣一路殺到冠軍賽！」

小球迷也寫道：「我們班3月3日要出去比樂樂棒比賽，希望我能像您一樣轟出全壘打！誠心希望您能帶領國家順利晉級，為台灣爭取無上光榮！」王柏融也發文回應：「感謝你的支持。」

中華隊本屆被分在A組，對手為古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬。A組預賽在台中洲際棒球場舉行，若順利晉級將前往東京巨蛋打八強賽，四強及決賽的場地則在美國邁阿密。