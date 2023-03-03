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經典賽／評我難在A組脫穎而出 外媒仍直言忽略中華隊很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒《the Score》不看好中華隊。 聯合報系資料照
外媒《the Score》不看好中華隊。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽將在3月8日開打，外國媒體《theScore》也做出各隊戰力評比，其中多明尼加仍是奪冠最大熱門，中華隊則是A組墊底，但也表明各國不該輕忽這隊。

戰力第一為多明尼加隊，理由是他們擁有藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）領銜的大聯盟重砲打線；投手陣容也有國聯塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）及太空人強投哈維爾（Cristian Javier）坐鎮。文中直言，「短期賽任何事都可能發生，但從帳面上很難看出誰能打敗這隊。」

阿坎塔拉。 路透
阿坎塔拉。 路透

戰力第二為日本隊，因為他們擁有地表上最強的球員大谷翔平。除了大聯盟選手外還有頂級日職球員，包括央聯MVP兼打擊三冠王「村神」村上宗隆，以及「令和怪物」佐佐木朗希。衛冕軍美國這次只被排在第三，雖然野手陣容同樣完整，但投手陣容卻不充足。

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

A組的部分，「紅色閃電」古巴被排在第8，由於這次首度開放大聯盟選手出賽，還有日職、墨西哥聯盟的好手助陣，有望挺進四強賽。荷蘭則被排在第9，文中提到他們連2屆挺進4強，且擁有多名大聯盟好手參賽，突破小組賽是最低標準。

古巴隊強投莫伊尼洛。 中央社
古巴隊強投莫伊尼洛。 中央社

巴拿馬、義大利及中華隊依序為13、14、15名。內文指出巴拿馬有大聯盟球員及小聯盟潛力股參賽；義大利過去在WBC賽事有爆冷紀錄，這次的陣容也比過去還強。

該文提到中華隊時寫道，「雖然中華隊不會被拿來與亞洲強國做討論，但完全忽視這隊很愚蠢。2013年他們曾闖進第二輪，國內聯賽培養許多優秀球員，主場優勢也許能激勵球員。」不過對於中華隊晉級之路卻悲觀表示，「他們真的有能力擊敗古巴和荷蘭嗎？更不用說還有巴拿馬，很難說，但不太樂觀。」

經典賽 WBC中華隊

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