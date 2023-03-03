經典賽／日本共生幫中華隊重聚！吳念庭發文曬陳傑憲青澀照

曾就讀日本岡山共生高校的吳念庭及陳傑憲，本次都入選世界棒球經典賽中華隊，身為學長的吳念庭稍早也在臉書兩人過去的合照，表達能和學弟再次同隊的心情。

吳念庭和陳傑憲高中都選擇到日本求學，但兩人對職業生涯的規畫不一樣，吳念庭首次參加日職選秀失利，隨後持續在日本打拼，第二次參加選秀獲西武獅隊青睞。陳傑憲則是落選後選擇返台就讀文化大學、加入台電棒球隊，直到2016年才參加中職選秀會，加盟統一獅隊。

兩人暌違多年，終於在經典賽的舞台再度並肩作戰，吳念庭也在臉書發文寫道，「能跟傑憲再次同隊真是太好了。」除了貼出與陳傑憲身穿中華隊球衣的合照外，還分享兩人高中時期的青澀模樣，球迷也紛紛在留言區加油並獻上祝福。