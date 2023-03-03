經典賽／中信力挺中華隊 直播派對下周南港見

中國信託商業銀行獨家冠名贊助的二○二三年世界棒球經典賽Ａ組預賽，將於今年三月八日在台中洲際棒球場開打，中華隊將與巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴等國際勁旅交鋒，中信銀行與台北市政府體育局合作，在南港中信金融園區舉辦直播派對，號召全台球迷集氣。

為了再次集結全台球迷熱情，中信銀行特別製作「Home Run Taiwan轟吧台灣—WBC十年一戰」影片，邀永遠的「四十號王牌」、本屆中華隊牛棚投手教練王建民發聲，搭配象徵運動員為國家榮耀而戰的國旗歌旋律，帶領大家回顧過去，展望未來，為苦心磨練的新一代中華隊加油。

經典賽期間，中信金融園區將變身為中華隊應援場地，「二○二三年經典賽直播派對」邀中信兄弟超人氣啦啦隊Passion Sisters與應援團到場與球迷共同集氣吶喊，現場還設有Home Run Taiwan及「閱讀全壘打」攤位，可獲得限量加油道具，讓應援更有力，台北市體育局亦於現場設計九宮格投球、棒球打擊等互動遊戲攤位。

此外，Home Run Taiwan YouTube頻道及臉書粉絲團則於直播派對期間同步舉辦線上聊天室，邀知名體育主播張立群、陳宏宜、球評黃忠義、YouTuber希希、豹子腿方昶詠、阿強、侯以理等豪華陣容，與網友一同關注最新賽況及互動問答，將送出本屆中華隊選手、教練、啦啦隊簽名球等多項贈品。