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經典賽／中華隊將移師台中 鄧愷威官辦熱身賽登板

中央社／ 台北2日電
中華隊投手鄧愷威。圖／聯合報系資料照
中華隊投手鄧愷威。圖／聯合報系資料照

世界棒球經典賽台灣隊今天在天母棒球場練球，明天就要移動去台中，美職巨人隊投手鄧愷威則是在今天抵達台灣，預計5日就會在官辦熱身賽亮相、投1局，考驗他的適應能力。

中華隊前幾天在新莊棒球場打自辦熱身賽，昨天、今天晚上都在天母棒球場練球，明天則是全部移動到台中，準備4日的官方練球日。

中華隊陣中旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天晚上抵台報到，4日開始一起練球。台灣隊總教練林岳平今天接受媒體訪問時表示，鄧愷威預計將在5日對中職中信兄弟的官辦熱身賽投1局，單局盡可能不超過30球。

由於鄧愷威的母隊有一些投球規範，對此林岳平沒有透露規範是幾球，他說：「就以球團規範的範圍內去執行。」鄧愷威的近況林岳平也都有透過影片掌握，「狀況還不錯，速度、球的位置都是有威力的投球，現在就是要趕快調整時差，還有台灣的球場，這都是考驗適應能力。」

中華隊4日的官方練球日是被安排在台體大棒球場，巴拿馬、義大利則是可以先在洲際棒球場練球，中華隊要到5日官辦熱身賽才有辦法到正式比賽的洲際棒球場。由於洲際棒球場的紅土、草皮及休息室等，經過大聯盟人員整修，林岳平說：「只能從熱身賽中去練習、適應。」

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